Salut no preveu un alentiment a les UCI fins «ben entrat» agost

La situació assistencial segueix sent crítica i no es preveu un alentiment de les UCI fins "ben entrat" l'agost. Així ho ha certificat aquest matí en roda de premsa el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, el mateix dia que els ingressats en UCI han superat la barrera dels 500, situant-se en 510 persones en estat greu. En paral·lel, Salut ha alertat que les hospitalitzacions ja arriben a les 2.235, 103 més en les últimes 24 hores.



Llebaria ha explicat que "és impossible" establir una data al pic de contagis de la cinquena onada, però certifica una baixada de casos que es nota especialment entre els 15 i els 29, i entre els 30 i els 49 anys, on es van donar els creixements més exponencials de contagis a l'inici de l'onada. En canvi, la tendència és ascendent a partir de la franja dels majors de 70 anys. El director ha alertat que les xifres continuen sent molt altes i no preveuen que les hospitalitzacions comencin a alentir-se fins "finals d'aquesta setmana o ja durant la setmana vinent".

Per altra banda, elshan exposat les xifres del dispositiu policial d'aquest cap de setmana pel compliment de les mesures contra la Covid. En total, han xifrat ende la nit de divendres a la de diumenge, la majoria responen a l'incompliment de les restriccions de mobilitat en horari de confinament nocturn (912 actes), seguides de l'ús indegut o no ús de la mascareta (160 sancions). La resta, corresponen a diverses circumstàncies relacionades amb botellades, l'incompliment de l'aforament i l'horari comercial. El nombre deha augmentat fins als 497 (70 més que el cap de setmana anterior). El dispositiu policial està vigent durant tots els dies de la setmana, el formen els cossos de Mossos d'Esquadra, policia local i guàrdia urbana, i es reforça durant el cap de setmana amb

