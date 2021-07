Casado diu que a les Balears no s'hi parla català

El president del PP, Pablo Casado, ha mostrat aquest dissabte el seu compromís amb la "llibertat lingüística" de les Illes Balears i ha assegurat que a les Illes "no es parla català". "Vosaltres no parleu català, parleu mallorquí, parleu menorquí, parleu eivissenc i parleu formenterenc", ha enumerat Casado en la cloenda del 16è Congrés del PP a les Illes Balears."Aquesta vostra cultura no és un apèndix de ningú. No sou part de no sé quins Països Catalans, sou les grans Illes Balears admirades a tot el món", ha continuat entre els aplaudiments de la militància el president del PP, que igualment també ha retret a Pedro Sánchez que defensi el castellà a Califòrnia o Dakota "i no ho faci a Mallorca, Tarragona o Biscaia"."A qui se li ocorre dir que les Balears són part de no sé quins Països Catalans?", s'ha tornat a preguntar en veu alta Casado. "Que no han visitat aquests pobles? Que no han vist aquestes pedres? Que no han escoltat aquesta llengua?", ha tancat amb aquestes tres qüestions el president del PP.

