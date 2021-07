Junqueras: «La negociació és el camí més efectiu per aconseguir el reconeixement internacional»

El president d'ERC,, s'ha desplaçat aquest dissabte fins aconvidat pelper celebrar els actes previs al. Just un mes després de la seva sortida de la presó, Junqueras ha volgut traslladar un missatge d'agraïment i optimisme, i ha recordat que "fins i tot la presó forma part del camí cap a la llibertat dels nostres pobles".El president d'també ha defensat la"com el camí més ràpid i efectiu per aconseguir el reconeixement i l'atenció internacional". "Des d'Europa sempre ens han reclamat que abanderem i siguem els paladins de la negociació. No ens hem d'aixecar mai de la taula i aquest haurà de ser sempre el camí a seguir", ha insistit Junqueras."En el nostre cas particular estem convençuts que lano només és possible, sinó que és inevitable", ha reblat el president d'ERC. "Quan un poble s'expressa de forma clara, cívica i pacífica en una determinada direcció és obligació de totes les administracions permetre que aquesta voluntat es faci realitat", ha reflexionat en veu alta Junqueras."Aquest és el camí que algun dia seguiran les nostres respectives, també Galícia, i sota una presidència que no tardarà molt a correspondre al BNG", ha vaticinat el president d'ERC.

