El debat sobre les fiances de 5,4 milions que reclama ela una trentena d'alts càrrecs de la Generalitat va provocar dimissions a l'(ICF), que havia de suplir l'absència d'una entitat financera que fes d'avalador. Els consellers independents, membres de la junta de govern de l'ICF, van presentar dilluns la dimissió, segons ha informat La Vanguardia i han confirmatfonts properes als dimissionaris. La resta de consellers independents va votar en contra de formalitzar l'aval.La decisió es va prendre en ple debat sobre si l'organisme -que depèn del Govern- havia d'avalar el fons de contingència creat per la Generalitat per avalar lesdels alts càrrecs de la Generalitat implicats en la causa sobre l'acció exterior del procés. El Tribunal de Comptesper presentar les fiances abans de procedir als embargaments.Els tres membres de la junta ja no van ser presents a lade dimecres, quan la direcció va votar ique l'ICF oferís lesdavant del Tribunal de Comptes, després que el Govern no aconseguís que cap entitat bancària actués com a avaladora del fons de contingència ded'euros aprovat per l'executiu.Dimarts, el Govern va anunciar que no s'activaria aquest mecanisme -per no comprometre l'ICF-, però dimecres el conseller d'Economia, Jaume Giró, va explicar al Parlament que finalment sí que s'utilitzaria . En concret, el conseller d'Economia va fer referència aque permet que l'ICF actuï com a garant de la quantitat imposada fins que no es trobi una entitat financera que ho faci.L'episodi de les dimissions a l'ICF pot tenir incidència en el resultat final del dictamen del-que el Govern espera que sigui favorable i s'ha de conèixer en el transcurs de la setmana que ve- i també en la decisió final que ha de prendre el Tribunal de Comptes sobre la. Alguns dels encausats ja ha admès que és difícil que l'organisme fiscalitzador acabi acceptant la fórmula triada per la Generalitat.

