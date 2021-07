Puigdemont i Cuixart, guardonats amb la medalla Carrasco i Formiguera

han estat escollits per rebre la, concedida per la família del dirigent afusellat d'i la. Així ho han explicat aquest divendres els encarregats de decidir la concessió del guardó. Puigdemont va ser president de la Generalitat en la legislatura del referèndum i ara és eurodiputat de Junts, partit que lidera; Cuixart és president d'i en les últimes setmanes ha sortit de la presó un cop rebut l'indult del govern espanyol. Tots dos van coincidir la setmana passa a, en la celebració dels seixanta anys de l'entitat cultural.En el transcurs de la roda de premsa,, màxim dirigent de Demòcrates, ha assenyalat que els indults no han propiciat cap "distensió" amb l'Estat, i ha indicat que l'independentisme no pot "caure en el parany" de "passar pàgina" de l'1-O. En aquest sentit, ha demanatl'acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia, i ha reclamat que es basi en la consecució de la independència. "L'única via possible és la unilateral, que és la que va propiciar l'èxit més important: l'1-O", ha indicat.Castellà ha instat Junts i ERC a "desenvolupar" la part de l'acord governamental per preparar la "confrontació" amb l'Estat. "No esperem res de la taula de diàleg, i l'independentisme", ha ressaltat el dirigent demòcrata. La seva formació es va integrar, després de signar un acord de col·laboració, basat en un full de ruta que defensa la via unilateral, a les llistes de Junts.

