Itàlia demanarà passaport Covid per seure a l'interior dels restaurants

Primer va ser França i ara de la Covid-19 per poder seure a l'interior dels bars i restaurants i per assistir a espectacles a l'aire lliure, museus, cinemes, teatres, gimnasos, concerts, congressos i esdeveniments massius.i podria estendre's més endavant al transport públic. El primer ministre, Mario Draghi, ha comparegut aquest dijous per anunciar la mesura. Per tenir el salconduit caldrà acreditar la vacunació amb almenys una dosi, una prova negativa de menys de 48 hores abans o haver passat la malaltia en els sis mesos anteriors."Estendre l'ús del certificat verd no és arbitrari, sinó una", ha explicat Draghi, que ha argumentat que la mesura permetrà als italians "divertir-se, anar al restaurant, amb la garantia de trobar-se entre persones que no són contagioses".

