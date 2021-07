La UE segueix desaconsellant viatjar a Catalunya i hi suma el País Valencià i les Balears

Mapa de risc de la Unió Europea a 22 de juliol. Foto: ECDC

Altres notícies que et poden interessar

La cinquena onada de la Covid segueix situanten nivell d'alerta màxima en el(ECDC), i aquest dijous també s'hi han afegit eli les. Fa setmanes que l'entitat va pintar de vermell el país, en passar de la barrera dels 150 casos per 100.000 habitants, i fins ara el manté. En concret, a hores d'ara hi ha una incidència acumulada que supera elsLa inclusió d'aquests territoris en el rang d'alerta màxima implica que la Unió Europea desaconsella viatjar al país si no és per motius essencials, un, i se suma a la recomanació que ha fet França d'evitar desplaçaments al territori català., segons assenyala l'ECDC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor