El Tribunal de Comptes dona dos dies més als 34 alts càrrecs de la Generalitat per presentar els avals

Elha començat a estudiar l'aval de l'(ICF). Concretament, la delegada instructora,, està analitzant les certificacions que han arribat en relació a l'acord que va adoptar ahir el Govern per avalar la quantitat dels suposats responsables de l'acció exterior de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017. Els afectats són 34 alts càrrecs que haurien destinat diners públics a la promoció del procés arreu del món entre els anys 2011 i 2017.Bona part dels implicats, els 29 que s'han adherit a la via del Govern, ja han rebut els avals de l'ICF i els han enviat per via telemàtica a l'organisme fiscalitzador. Divendres el matí presentaran els originals, tal com han confirmat fonts coneixedores dels detalls a. Fonts del tribunal han explicat que el tribunal ha donat un termini de dos dies més "improrrogable" per acabar-los de presentar. Si no es presenta en aquest termini, es procedirà a l'embargament de bens.Quatre dels implicats ja han presentat fiances. La trentena d'afectats han de pagar de forma conjunta 5,4 milions d'euros en concepte de responsabilitat comptable . El tribunal encara no ha ordenat cap embargament malgrat algunes informacions que han transcendit aquest matí.Els embargaments en aquest punt del procediment es poden revertir si, més tard, es presenta una fiança. Fonts del tribunal apunten també que tant els embargaments com les fiances són "" fins que hi hagi sentència ferma i "no implica que l'afectat perdi els bens de manera immediata" sinó que busca garantir que en cas de sentència condemnatòria "els perjudicis que s'han produït en els fons públics siguin reintegrats". El termini per presentar les fiances acabava a la mitjanit, i l'organisme encara no ha decidit si acceptarà o no l'aval de la Generalitat. "Es decidirà quan toqui", apunten fonts oficials.El conseller d'Economia,, va confirmar dimecres que l'ICF avalaria el fons complementari de riscos per garantir la quantitat exigida pel tribunal. Ho va fer després de dir, dimarts, que elno activaria el fons perquè no havia trobat aval bancari. El canvi de criteri va venir precedit de tensions entre Presidència i Economia Els principals afectats en el cas són l'exsecretari general del, a qui se li demana una fiança de 3,6 milions d'euros; i la interventora de la Generalitat, amb una fiança de 3,1 milions. A l'exportaveu del Governse li reclamen 2,9 milions d'euros; a l'expresidenti l'exconseller d'Economia, 2,8; a l'exconseller d'Exteriors, 2,1; i a l'expresidenti l'exvicepresident, 1,9 milions. La causa, però, afecta 34 alts càrrecs entre exconsellers, secretaris generals, interventors i delegats a l'exterior.

