Denuncien una agressió trànsfoba a Barcelona al crit d'«et matarem»

⚠️ATENCIÓN⚠️

Sentimos comunicar que han agredido a @Zurie92818778 compañera trans de #FúriaTransAutònoma sobre las 12h en Estació de Sants #BCN.



De día, dos chicos jovenes, al grito de "maricon de mierda" y "te vamos a matar", por la espalda y sin interactuación previa. pic.twitter.com/ePqCOFK8eR — FuriaTransAutonoma (@TransFuria) July 21, 2021

El col·lectiu FúriaTransAutònoma ha denunciat una. Els fets han passat al migdia al barri de Sants, segons l'entitat, quan "dos nois joves" sense interactuar prèviament amb la víctima li han dit "maricón, et matarem"."Estava caminant pel parc que hi ha al costat de Sants i he sentit un cop. M'han caigut les ulleres i una persona diferent de la que m'ha pegat les ha trepitjat. Després han intentat agredir-me més, però m’he defensat i no han pogut. Com començava a fer-se una rotllana, jo crec que s’han acollonit i han pujat a un patinet elèctric, han dit "maricón, te vamos a matar" i han fugit", ha relatat la víctima des del perfil de la plataforma a Instagram.El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament,, ha expressat el rebuig a l'atac i ha explicat que sa través de l'Oficina per la No Discriminació. Els Mossos d'Esquadra i l'Observatori contra l'Homofòbia també s'han posat a disposició de la víctima.FúriaTransAutònoma ha convocat unaaquest dijous a les sis de la tarda als Jardinets de Gràcia.La darrera agressió LGTBIfòbica a Barcelona va ser el 9 de juliol, quan els Mossos d'Esquadra van informar de l'atac i els insults d' un home contra tres joves per motius homòfobs a la Zona Franca. Durant la revetlla de Sant Joan, dos nois van haver de ser traslladats a l'hospital després de patir una altra agressió homòfoba a la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor