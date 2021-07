Els interins des de fa més de 10 anys obtindran plaça sense opositar

Vot-protesta en contra d'una diputada de Podem

El govern espanyol ha aprovat l'que facique ocupen una plaça que mai hagi sortit a concurs.Ho ha anunciat la ministra d'Hisenda,, quan ha intervingut al Congrés per defensar el decret de mesures per reduir la temporalitat en l'ocupació pública, que ha tirat endavant aquest dimecres amb el suport clau d'ERC, i l'abstenció del PNB. Junts, el PP i Vox s'hi oposaran.L'aprovació s'ha produït, per 170 vots a favor, 169 en contra i 8 abstencions, i Montero ha promès introduir modificacions durant la tramitació al Congrés.El decret també inclou que en processos per estabilitzar places estructurals de l'administració que hagin estat ocupades més de tres anys per un treballador, no sigui eliminatòria l'oposició per conservar el lloc de treball.en aquestes oposicions.Entre les mesures per reduir els interins a l'administració també s'inclou que els treballadors públics que no superin el procés selectiu rebin una, amb un màxim de 12 mensualitats.Es calcula que hi hapel decret convalidat aquest dimecres el Congrés, que busca que la taxa de temporalitat en places estructurals de l'administració baixi del 28% actual al 8%.La diputada de Podemha votat en contra del decret i ha produït un empat en la votació. Metgessa de professió, ha emès aquest vot-protesta en solidaritat amb els seus companys metges, majoritàriament interins, perquè considera que les mesures no resolen la seva situació. En produir-se un empat, s'ha repetit la votació i llavors la diputada no ha votat, de manera que el decret ha tirat endavant.també ha generat, que fa temps que reclama un front unitari a Madrid. La diputadas ha fet públic a les xarxes socials la seva disconformitat amb el suport dels republicans al decret, que considera que obre la porta a un ERO al sector públic. És el posicionament que també manté la Intersindical.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor