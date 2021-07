Primera topada entre Aragonès i Giró per l'aval als encausats pel Tribunal de Comptes

Ofertes d'entitats estrangeres per garantir els avals

La rectificació delamb l'aval a la trentena d'encausats pels'ha saldat amb explicacions públiques escadusseres. El conseller d'Economia,, s'ha limitat a anunciar alque el seu canvi de parer en menys de 24 hores -de no fer ús del fons complementari de riscos a utilitzar-lo de forma imminent-, s'explicava per la iniciativa de treballadors públics de l'(ICF), que haurien demanat que la seva protecció no fos un impediment per oferir cobertura als alts càrrecs assenyalats pel Tribunal de Comptes. Giró ha gestat el viratge en una pregunta formulada pel seu propi grup parlamentari (). La segona explicació, també breu, l'ha formulada el secretari general de la mateixa formació,, que ha atribuït la modificació del discurs del conseller d'Economia a un "canvi d'actitud" de l'ICF per fer d'avalador en nom de l'administració , davant l'absència d'un banc -català o espanyol- que s'impliqués en l'ús del fons ideat pel Govern.L'evolució del posicionament de la Generalitat, però, inclou més elements que els verbalitzats pels representants governamentals i de partit de Junts. Diverses fonts coneixedores del debat al Govern consultades perdetallen que la rectificació s'explica per unper fer ús del fons complementari de riscos aprovat fa dues setmanes . En concret, d'una disposició transitòria en el decret del fons que permet que l'ICF actuï com a garant de la quantitat imposada -les fiances s'eleven fins a 5,4 milions i el fons és de fins a- fins que no es trobi una entitat financera que ho faci. En el transcurs de les últimes hores, hi ha hagut diferències de criteri rellevants entre ERC i Junts al Govern. Des de la cúpula de l'ICF, a banda, s'havien expressat dubtes sobre la viabilitat del fons, per bé que el seu president,, "tenia clar" que s'hauria d'acabar activant. La junta de govern de l'entitat, de fet, l'ha validat durant el vespre de dimecres.Les fonts governamentals consultades per aquest diari admeten queper forçar un canvi del conseller d'Economia, que en una reunió matinal ha demanat verbalitzar ell el. Aquests moviments soterrats no han supurat en la sessió de control al Govern i el president d'aquest dimecres al Parlament. De fet, Giró ha explicat a la cambra que ha comunicat les novetats al president de la Generalitat aquest mateix dimecres i que comptava amb el seu vistiplau. Al seu torn, Pere Aragonès ha agraït explícitament al conseller d'Economia l'esforç fet per fer possible que l'ICF avalés finalment els dirigents assenyalats pel Tribunal de Comptes i n'ha subratllat el "compromís". Les modificacions del discurs de la Generalitat, que preparaven solucions a contrarellotge per atendre l'exigència de recursos. El termini finalitzava aquesta mitjanit.El cert, però, és que. És el primer episodi de crisi entre Aragonès i Giró des que comparteixen altes responsabilitats al Govern. De fet, el president de la Generalitat es va començar a desmarcar subtilment del relat del conseller d'Economia aquest dimarts a la tarda, en una compareixença al costat de, ministre president de. A Palau, Aragonès va apuntar que encara confiava en poder activar el fons complementari de riscos i va detallar que un aval del(CGE) al fons -l'organisme s'ha de pronunciar sobre la seva legalitat el- serviria per obtenir el suport bancari necessari. Feia poques hores que Giró havia descartat utilitzar el mecanisme del Govern per la dificultat de trobar bancs que avalessin l'operació i la necessitat deLes trucades entre Economia i l'entorn d'Aragonès van ser constants fins a última hora de dimarts, i aquest dimecres s'ha certificat el desbloqueig. Fonts governamentals assenyalen que el contingut de la compareixença de Giró després del consell executiui que a Palau van quedar sorpresos per com de taxatiu havia estat el conseller a l'hora de renunciar a implicar-hi l'ICF. A les files republicanes tampoc va agradar que posésen els partits -a ERC, de fet, interpreten que és Junts qui donava per fet que serien ells els encarregats d'avalar bona part de la fiança- i en la que disposa d'1,2 milions d'euros després d'una breu campanya . Quantitat insuficient per afrontar la quantitat reclamada pel tribunal estatal."El president volia tancar el tema, no fer sang", remarca una de les veus consultades. La discreció ha estat una de les divises de les dues últimes setmanes, període en què Aragonès també ha hagut d'estar molt pendent del descontrol de la cinquena onada de la pandèmia . Només Sànchez, com a secretari general de Junts -i el principal avalador de Giró al Govern, perquè el fitxatge de l'exdirectiu deporta el seu segell personal-, s'ha atrevit a donar per fet que unafarà costat al fons complementari de riscos. "Hi ha diverses ofertes sobre la taula", ha ressaltat des de Girona. En paral·lel, Junts ha demanat aportacions extraordinàries a la militància.Un dels dubtes existents és, especialment si de manera transitòria qui el protagonitza és l'ICF. Economia, de fet,per ampliar a 15 dies hàbils el termini per presentar els avals, un pas fet per guanyar temps al calendari. El recurs portava la signatura del conseller Giró.De moment, Ciutadans ja ha demanat a la Fiscalia que impedeixi que el fons de la Generalitat sigui efectiu. Una de les qüestions que hi ha hagut damunt la taula és la de demanar una nova pròrroga a l'organisme estatal, però finalment no ha estat necessària. Giró indicava dimarts que, tot i que el tribunal ha donat mostres de diligència cada vegada que ha instruït una causa relacionada amb l'independentisme. Javier Borrego, exadvocat de l'Estat al Tribunal de Comptes i defensor de, exinterventora general del Govern, assegurava aquest matí a RAC1 que la institució encara funciona amb procediments que són herència del temps del franquisme.Consideracions jurídiques a banda -en l'independentisme hi ha consens sobre les mancances de la instrucció de la causa-, l'episodi de les fiances suposa el, un dirigent a qui Junts està promovent en els primers compassos de l'executiu. El disseny del fons va ser objecte de grans elogis -inclòs el del vicepresident, tant en públic com en privat-, que s'han reprès ara que, després de la intervenció de Palau, s'ha tornat a posar en marxa. A l'espera, això sí, que el Tribunal de Comptes accepti el mecanisme ideat per la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor