Les farmàcies preveuen una «alta demanda» de tests

a partir d'aquest dijous, quan entra en vigor la regulació de la venda d'aquests productes d'autodiagnòstic de la Covid-19 sense recepta mèdica. "La gent té molta necessitat d'estar cribrada", afirma la, en declaracions a l'ACN.Gento adverteix que elsa les farmàcies, ja que, com va passar amb les mascaretes, el mercat s'ha d'anar regulant. La representant del COFB indica que, però recorda que un resultat negatiu no eximeix de complir les mesures o fer l'aïllament en cas de ser contacte.El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el reial decret que permet laun cop estigui publicat al BOE. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha qualificat la decisió com "una mesura molt reclamada i desitjada" i ha felicitat el ministeri de Sanitat per l'acord assolit amb els col·legis de farmacèutics i la indústria farmacèutica.En compareixença davant la comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats, Darias va reivindicar que "es fa necessariper identificar de forma més ràpida els casos positius i fins i tot d'asimptomàtics, com està passant en la població de 12 a 29 anys, i controlar de la manera més eficaç la". El preu no serà fixat pel govern espanyol, sinó que les farmàcies podran decidir-lo. Es preveu que estigui entre elsi elsL'esborrany de la nova norma, publicat al maig i al qual ha tingut accés Europa Press, justifica que "la disponibilitat de proves d'autodiagnòstic per a la Covid-19 permetrà a la població general la realització de les, el que per una banda reduirà en certa manera lasanitaris i permetrà la identificació ràpida de sospites de casos positius".De la mateixa manera, el Ministeri reconeix que la crisi sanitària per la Covid-19 "fa necessari augmentar la capacitat diagnòstica", a fi d'identificar de forma ràpida sospites de casos positius, per prendre lesi aixíi al mateix temps "atendre els afectats per la pandèmia i ajudar a la seva recuperació"."Tenint en compte que l'exigència ded'aquests productes constituiria una important barrera per al seu ús, és convenient incloure'ls entre els productes d'autodiagnòstic exceptuats de la necessitat de prescripció per a la seva adquisició en farmàcies", va explicar el Ministeri en el seu esborrany.Després d'aprovar aquesta norma, les proves d'autodiagnòstic de la Covid-19 s'uniran a, com els de l'i de la, així com els destinats a la determinació de la glucèmia o la detecció de VIH. Igual que aquests productes, els tests per detectar la Covid-19 podran tindran permès realitzar publicitat.

