Giró anuncia que el Govern finalment avalarà els encausats pel Tribunal de Comptes

Cap pregunta a Aragonès sobre l'aval als encausats

Sessió de control al Parlament marcada pel compte enrere en relació ademana alsper l'acció exterior del Govern. Un dia després que el conseller d'Economia anunciés que l'executiu renunciava, per ara, a fer servir el fons creat per pagar les fiances -per la dificultat de trobar bancs que avalessin l'operació i la necessitat de protegir-, el mateixha anunciat a la cambra catalana que la Generalitat sí que utilitzarà finalment el mecanisme habilitat en temps rècord. El termini per pagar les fiances ded'euros al Tribunal de Comptes acaba aquesta mitjanit.Què ha canviat en les últimes hores perquè Giró hagi expressat aquest dimecres que l'ICF finament avalarà els alts càrrecs perseguits? Ho ha explicat el mateix, després d'una pregunta de la diputada(Junts). Giró ha recordat que treballadors de l'ICF s'han dirigit a la conselleria per demanar-li que no deixi de fer passos endavant en la protecció dels encausats. Segons el titular d'Economia, aquests mateixos empleats públics li han demanat que la seva protecció no sigui un obstacle per fer ús del decret aprovat pel Govern per crear el fons complementari de riscos. "I això és el que farem", ha insistit Giró, abans de rebre els aplaudiments del seu grup parlamentari.Les paraules del conseller d'Economia arriben després que el president de la Generalitat,, deixés clar aquest dimarts que encara confiava en poder activarelaborat pel Govern per finançar les fiances milionàries imposades pel Tribunal de Comptes. El seu executiu havia anunciat en roda de premsa que el fons no es posaria en marxa perquè la Generalitat no havia trobatque actués com a avaladora del mecanisme -l'administració, a través de l'ICF, hauria de fer el contraaval- i que s'havia descartat que l'ICF desenvolupés aquesta responsabilitat per no posar "en risc" els treballadors públics.Aragonès, en una compareixença al costat de, ministre president de, havia apuntat també queal fons -l'organisme s'ha de pronunciar sobre la seva legalitat el 29 de juliol- serviria per obtenir el suport bancari necessari. Però Giró s'ha avançat als esdeveniments.Aragonès també havia indicat aquest dimarts que-en aquests termes s'havia expressat també el conseller d'Economia-, i que així quedarà clar en el dictamen del CGE, que no és vinculant però que es mirarà amb lupa per part de l'oposició. El president no va desvincular el fet que els bancs hagin girat l'esquena al sistema d'avals idea per la Generalitat de les pressions polítiques que s'han viscut els últims dies.des del primer moment -Pedro Sánchez va obrir la porta a recórrer-lo davant del Tribunal Constitucional (TC)-, i Vox va anunciar una querella contra Aragonès l'endemà de crear el mecanisme.Després de l'anunci verbalitzat per Giró, cap grup parlamentari ha preguntat a Aragonès -en la sessió de control al president de la Generalitat- sobre el canvi de parer del Govern en relació a l'ús de l'ICF com a avalador dels encausats pel Tribunal de Comptes. Aragonès s'ha limitat a formular un, de qui n'ha destacat el seu compromís.El president de la Generalitat sí que ha hagut de respondre fins a tres preguntes parlamentària -de- sobre la gestió de la pandèmia, arran de l'increment de contagis per l'impacte de la cinquena onada de la Covid-19. Aragonès ha fet autocrítica. "És evident que aquesta situació no s'hauria d'haver produït", ha afirmat el president català, que ha anunciat que les mesures restrictives preses en els darrers dies -com el confinament nocturn- es mantindran durant "setmanes" per revertir la corba de contagis. "Les mesures les mantindrem fins que siguin necessàries", ha reblat.Aragonès ha mantingut també una picabaralla dialèctica amb el líder del PSC,, que li ha demanat que assisteixi el 30 de juliol aprogramada pel govern espanyol. ". Si s'hi va només a fer una fotografia, tenim molta feina", ha apuntat el president de la Generalitat. Illa li ha retret l'absència del seu executiu en. "La societat catalana s'està movent, vol un canvi. I el seu Govern es queda quiet", ha dit el dirigent socialista. Aragonès, però, ha lamentat que el govern espanyol no hagi facilitat encara ni convocatòria oficial, ni ordre del dia ni els treball previs de la conferència de president. "Què anem a fer-hi?", s'ha preguntat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor