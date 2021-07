La Moncloa amplia la consideració de víctima del franquisme en la nova llei de memòria democràtica

Elamplia el concepte de víctima del franquisme en l'avantprojecte de la, que el consell de ministres aprovarà aquest dimarts, catorze anys després de la llei de Memòria Històrica elaborada per l'executiu de. A partir d'ara, a més dels qui van ser, torturats i empresonats es consideraran víctimes del franquisme els membres de lesque van combatre la dictadura, els qui van formar part de lai tots aquells que van patir alguna represàlia pel fet d'ajudar a les víctimes.El text de la llei contempla que lespodran demanar, però estableix que en cap cas això es podrà traduir en capde l'Estat ni donar llocs ade caire econòmic o professional, el que delimita molt els efectes concrets que pugui tenir aquesta reparació.Un dels focus d'atenció entorn la nova llei estava en com afectaria a la. El text de l'esborrany apuntava clarament cap a ella quan establia que serien il·legalitzades totes les entitats que fessino incitessin directament o indirecta a l'odi i a la violència. Però recentment, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va fixar el criteri que la simple apologia de la dictadura quedava amparada per la. D'aquesta manera, el nou text matisa i deixa clar que per il·legalitzar una entitat cal que aquesta actuï amb "menyspreu i humiliació de la diginitat de les víctimes del cop d'estat, la guerra i el franquisme".D'aprovar-se, la llei inclou també que la memòria democràtica formi part dels plans d'ensneyament de la formació professional, a banda dels estudis d'ESO i Batxillerat en els quals ja està inclosa.L'aprovació de la llei al Congrés sí que implicaria canvis alL'avantprojecte preveu l'extinció de la, que és la titular de l'enclavament i que implica que l'té cura del lloc. Els monjos hauran d'abandonar l'indret i s'establirà un nou règim organitzatiu de l'espai, un aspecte que l'executiu negociarà amb l'Església. En tot cas, en el mentrestant, Patrimoni Nacional es farà càrrec del Valle. La llei també contempla la creació d'una fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica.El nou text legal és aprovat en un moment en què els temes vinculats a la memòria del franquisme tornen a ocupar el centre del debat políti c. Aquest dilluns, el líder del PP,, va anunciar que derogaria la llei si guanyava les properes eleccions. Ho va dir en el mateix acte en què l'exministre Ignacio Camuñas va aixecar polseguera al negar que el 18 de juliol de 1936 es produís un, tot acusant els governants republicans de ser els causants de laEl projecte governamental ha estat també criticat des de les entitats memorialistes, que el consideren insuficient. Des de la Comissió de la Dignitat s'ha assenyalat que les reparacions fan curt i queden en aspectes purament morals, de la mateixa manera que no s'afronta un tema important com és el de les inacutacions.

