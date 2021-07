Els magistrats discrepants del TC: la sentència sobre el confinament genera alarma

, i també els vots particulars de quatre magistrats que discrepen d'aquella decisió.Són del president del TC, Juan José González Rivas, i dels magistrats Maria Luisa Balaguer, Andrés Ollero, i Cándido Conde-Pumpido, que denuncien que li no aporta garanties addicionals als drets dels ciutadans. També fan referència a la pugna i al "soroll intern" al Tribunal, que ha portat a una "polarització extrema" dels arguments. En els pròxims dies s'hi sumarà un altre vot particular de Juan Antonio Xiol, també contrari a la sentència.i retreu als seus companys que no hagin fet un "esforç argumental" més gran tenint en compte que es tractava de la primera vegada que una situació d'aquestes característiques se sotmetia a judici de constitucionalitat.Segons Balaguer, el resultat de la votació demostra una "polarització extrema" dels arguments que ha impedit una sentència unànime. Per la seva banda, apunta, "és difícil acceptar com a contràries a la Constitució una legislació que ha permès, de manera ràpida i eficaç, arbitrar mesures socials efectives per protegir béns jurídics tan importants com la vida i la salut de les persones".Balaguer admet que, perquè els magistrats han mantingut "posicions extrajurídiques poc recomanables per al futur" d'una institució que "només s'hauria de pronunciar a través de les seves resolucions".En el terreny jurídic, Balaguer critica a la majoria que aposti per l'aplicació de l'Estat d'excepció, i no el d'alarma que va activar el govern de Sánchez, per donar resposta a la situació.Al seu entendre el març del 2020que reclama l'estat d'excepció, i a més aquesta figura no aporta més garanties pels drets dels ciutadans que el d'alarma. "La raó del confinament domiciliari no era recuperar l'ordre públic.. sinó evitar els contagis exponencials, una mesura estrictament sanitària per prevenir la pèrdua de vides humanes".El magistrat Andrés Ollero fa un vot particular carregat d'elements personals –amb referències a la Setmana Santa sevillana- on destaca que l'Estat d'excepció ha d'anar forçosament acompanyat d'una delimitació dels efectes que té, l'àmbit territorial on s'aplica i la seva durada, que no pot excedir de 30 dies prorrogables per un mes més.Ollero recorda doncs, que si el govern espanyol hagués optat per aquesta opció estaria transmetent a la població que està en condicions de posar fi a la pandèmia en un o dos mesos. "Al llarg del desenvolupament de l'estat d'alarma s'han expressat no poques bogeries", sosté, "fins i tot per portaveus autoritzats, però és de justícia reconèixer que no es va arribar a aquest extrem".El vot particular del president del tribunal, Juan José González Rivas, considerat conservador, discrepa de la sentència de la majoria perquè considera que s'havia d'analitzar si la limitació de la mobilitat obeïa a "finalitats legítimes" i si era necessària i proporcionada.De fet, considera que l'estat d'alarma no suspenia drets, sinó que només els limitava. A més, recorda que la llei dels estats d'alarma, excepció i setge preveu que, en cas d'emergència sanitària, s'activi l'estat d'alarma, no el d'excepció com diu la majoria de magistrats.En aquest punt, recorda que l'estat d'alarma permet encara un important control judicial dels drets dels ciutadans, mentre que l'estat d'excepció limita molt la supervisió del poder judicial sobre les vulneracions de drets, ja que els drets no només es limiten, sinó que queden suspesos.Sobre les suposades indemnitzacions de les administracions per danys i perjudicis a particulars, González Rivas considera que la llei només ho preveu en cas que l'estat d'alarma fos constitucional, no pas si s'ha declarat inconstitucional.Per la seva banda, el magistrat Cándido Conde-Pumpido, del sector progressista i ex-fiscal general de l'estat, considera que la discussió està en si els drets fonamentals, com el de mobilitat, es van suspendre, cosa que només pot fer l'estat d'excepció o setge, o només limitar, cosa que sí que pot fer l'estat d'alarma.

