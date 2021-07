Els lletrats del Congrés diuen «no» a investigar Joan Carles i el Tribunal de Comptes

Elss'han mostrat, Joan Carles I, en concret sobre la seva possible participació en venda il·legal d'armes, com reclamaven ERC, Junts, la CUP, Bildu, BNG, Més País i Compromís.L'argument dels lletrats, l'opinió dels quals no és vinculant, és quei no està subjecte a responsabilitat penal. A més, sostenen, distribueix lliurement la quantitat que rep cada any dels pressupostos de l'Estat.La mesa del Congrés, amb els vots de PSOE, PP i Vox, tombarà previsiblement les dues comissions d'investigació sobre el rei emèrit proposades, que se sumen a unes altres dotze peticions de comissió registrades aquesta legislatura.Els serveis jurídics del Congrés també han informat en contra d'admetre a tràmit la iniciativa dels partits independentistes, Compromís i Més País per crear unaEls lletrats argumenten que "no correspon a les Corts el control del Tribunal de Comptes". Els partits signants demanaven investigar les "presumptes irregularitats comeses" per l'organisme fiscalitzador i es determinés si té "legitimitat" i "competència" per dur a terme els procediments.Les formacions que sol·licitaven investigar el Tribunal de Comptes a la cambra baixa subratllaven que aquest organisme només exigeix responsabilitats econòmiques en la causa contra dirigents independentistes. "El biaix ideològic que es desprèn d'aquest patró de comportament és del tot incompatible amb els principis propis d'un estat de dret com el d'imparcialitat", argumenten els partits defensors de la comissió d'investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor