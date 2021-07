Barcelona, 1936, l'Olimpíada contra Hitler

El, Barcelona era una festa. Tot estava preparat per inaugurar, l'endemà,que havia de reunir quasiprovinents de tots els racons del món, un ampli moviment que es va estendre davant la convocatòria dels Jocs Olímpics a Berlín. Uns Jocs aquests que eles preparava per manipular a gust del nazisme governant.El 1931, el Comitè Olímpic Internacional (COI) havia decidit quefos la seu de les Olimpíades del 1936. En aquell moment,encara no era el führer. Però la seva arribada al poder el gener del 1933 va generar una graninternacional a fer de la capital alemanya la seu olímpica. La política dictatorial i racista del nazisme xocaven frontalment contra l'esperit olímpic.En pocs mesos,va ser vista com l'alternativa per celebrar uns Jocs antifeixistes. Era la Barcelona, en un estat on les forces progressistes havien guanyat les eleccions del febrer i feien bandera del combat contra el feixisme. L'organització de l'Olimpíada Popular va ser, de fet, una iniciativa de la societat civil més compromesa amb la situació republicana. Van ser entitats com l', elo elels qui van constituir elque va donar lloc al comitè organitzador, tot i queva acceptar-ne la presidència.Els historiadors, en el llibre L'altra Olimpíada, han aprofundit en aquells Jocs antifeixistes i n'han destacat els elements més característics: mostrar el rebuig al que representava el Tercer Reich i la defensa dels valors de pau i fraternitat olímpica; la difusió de l'; la participació activa de, i l'obertura a la representació de. Així, hi van ser presents delegacions palestina i jueva -que estava vetada a Berlín-, com també d'Alsàcia i d'altres pobles.Es dona el fet que laa l'Olimpíada estava formada per quatre delegacions: espanyola, basca, gallega i catalana. Un fet que ara seria inimaginable i que va ser possible en aquell context de màxima proximitat entre el Govern de la Generalitat, dirigit per ERC, i el govern espanyol del Front Popular.La festa, però, no es va celebrar. Els qui assajaven les activitats folklòriques per al dia de la inauguració mai les durien a terme. Els sardanistes que havien de fer la sardana més gran del món mai la ballarien.no dirigiria cap concert al Teatre Grec, com estava previst. Mentre els assajos avançaven a l', que havia d'acollir la trobada esportiva, les tropes del Marroc es revoltaven. El 19 de juliol esclatava laintentava apoderar-se de la península, també de Barcelona.En l'acte d'inauguració dels, l'alcalde de Barcelona,, va recordar aquesta Olimpíada: "Fa 56 anys, s'havia de fer una Olimpíada Popular en aquest estadi de Montjuïc. El nom del president de l'Olimpíada és gravat allà dalt, a l'antiga porta de la Marathon. Es deia Lluís Companys i era el president de lade Catalunya. Avui, l'estadi està refet i la ciutat també". Cinquanta-sis anys després, es feia justícia a l'Olimpíada Popular.

