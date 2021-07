El Govern i Barcelona condicionen l'ampliació de l'aeroport a la protecció de la Ricarda

L'Ajuntament i Generalitat han constatat també el seu interès per fomentar la generació d’energia renovable en l’àmbit metropolità, principalment fent ús de les teulades. L’Ajuntament ha explicat el seu treball amb la creació de Barcelona Energia i ha posat a disposició de la Generalitat tots els treballs al respecte per poder impulsar una elèctrica pública d’àmbit català. Alhora, Colau i Jordà han acordat crear una taula de treball que també incorpori Endesa per tal de seguir treballant amb el món local per evitar talls de llum.

L’alcaldessa de Barcelona,, i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, han visibilitzat aquest dilluns una posició conjunta sobre el debat per a. L'Ajuntament i el Govern condicionen l'ampliació de la infraestructura proposada per Aena a la preservació de l'estany de la Ricarda.Colau i Jordà demanaran una reunió amb la vicepresidenta de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per analitzar les possibilitats de, que forma part de la Xarxa Natura 2000. Colau i Jordà també han acordat que convidaran el comissari europeu de Medi Ambient, Virginijus Sinkevicius, a visitar la Ricarda.Durant la trobada d'avui, l'alcaldessa i la consellera han compartit la preocupació sobre elque viuen els municipis que estan treballant per avançar cap a la, i que ja va ser denunciada recentment en un acte a Terrassa per part de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMEAP). La consellera ha expressat la voluntat del seu departament de donar suport jurídic i tècnic als municipis afectats i fer els canvis legislatius que s’escaiguin.

