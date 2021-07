El Canet Rock es desvincula de l'augment de contagis de Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

Elha assegurat que no "per relacionar el festival amb el repunt de casos a Catalunya.L'organització destaca queque garantia la seguretat sanitària de l’acte i recorda que es van fer més de 22.000 testos d'antígens en un dia, detectant aque haurien pogut ser un risc en qualsevol altre espai no controlat.Així mateix, en el comunicat es remarca que el Canet Rock es va fer amb lasegurs davant dels àmbits informals, que no disposen de cap mena de mesura i que són els principals focus de contagis" d'aquesta nova onada.Finalment, tot i que l'organització reconeix que l'empresa que havia de fer les proves no va complir amb el seu contracte, defensa que totes les persones que van accedir al recinte ho van fer "amb una", tal com estableix el protocol del Departament de Salut i el comitè del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor