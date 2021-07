Els serveis socials del Raval denuncien «retallades» en les ajudes per a alimentació i habitatge

El nombre de persones ateses sumant els serveis d’Àpats en companyia i Àpats a domicili ha passat de 3.567 a 5.032 i el nombre d’àpats de 829.663 a 1.310.986. Els ajuts d’urgència en concepte d’alimentació gestionats a través dels Centres de Serveis Socials han passat de 10.818 a 29.000 ajuts, i l’import dels mateixos d’1,77 a 6,56 milions d’euros. En matèria d'habitatge, els ajuts d’urgència han passat de 12.511 a 15.891 ajuts i l’import dels mateixos de 12,33 a 15,92 milions d’euros.



La vaga convocada al maig -i que es va estendre a tota la ciutat al juny- posava l'accent en el model d'atenció als usuaris. Els treballadors demanaven aleshores que Ara, envien una alerta més urgent i que asseguren que tindrà conseqüències immediates.

Continuen les. Després d'haver liderat la convocatòria de dues vagues a la ciutat i d'insistir en la necessitat d'un canvi de model en l'atenció als usuaris, ara la plantilla dels centres del Raval Nord i el Raval Sud denuncia "retallades" pressupostàries per part de l'Ajuntament que impossibiliten donar cobertura a totes les demandes d'ajuda per a alimentació i habitatge.La queixa té el suport dels sindicats. Els treballadors asseguren que durant les dues primeres setmanes de juliol s'han trobat "sense pressupost" i sense la possibilitat de tramitar ajudes econòmiques.La situació va canviar a partir del dia 14, quan l'Ajuntament va fer una. Segons expliquen, el nou pressupost representa un retorn a les xifres amb què treballaven abans de la pandèmia i que ara queden lluny de la possibilitat de cobrir les necessitats bàsiques de tots els usuaris.Els sindicats posen el focus en la dificultat per facilitara persones adultes que viuen soles. "Tampoc es podran assumir ajudes per medicació a infants i adults", expliquen. Per això reclamen un pressupost ajustat "a les necessitats del territori".Fonts oficials de l'Ajuntament consultades perexpliquen que elper al 2021 destinat a ajuts d’emergència social era de. Les mateixes fonts expliquen que al juliol es va analitzar la despesa feta durant el primer trimestre i. "La quantitat és flexible", diuen. Una quantitat que la plantilla del Raval assegura que hauria de ser més alta per cobrir totes les necessitats, per la qual cosa qualifiquen la dotació pressupostària de "retallada".i defensen que s'ha fet una ampliació de fons. A més, recorden que es manté actiu el Fons d’emergència Social 0-16, dotat amb 12 milions d’euros. "Aquesta partida econòmica destinada a ajuts d’emergència per famílies revertirà positivament en els ajuts econòmics que es prescriuen", argumenten.Des de l'inici de la pandèmia, un terç dels quals mai abans havia necessitat ajuda. Els indicadors que ha publicat l'Ajuntament evidencien el canvi de paradigma des de l'arribada del coronavirus. El nombre de persones ateses als diferents menjadors socials de la ciutat ha passat de 14.002 a 17.482 i el nombre d’àpats servits en aquests espais ha passat de 431.112 a 557.068 àpats.

