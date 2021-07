On es fan els cribratges al sector del lleure d'estiu?

Altres notícies que et poden interessar

El departament de Salut ja ha començat el. Les proves es poden fer ade manera gratuïta i permetran millorar la detecció dels positius durant les activitats de lleure.Les proves són en format, és a dir que cada usuari se les fa supervisat pel professional farmacèutic. El resultat se sap en un màxim d'entre 15 i 20 minuts i són molt senzilles de fer-se . Laés fer els testosde l'inici d'activitats ambEl Departament de Salut i el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya han tancat un protocol que durarà tot l'estiu i en què hi participen entre 1.500 i 1.800 farmàcies de tot Catalunya. Algunes farmàcies requereixen de cita prèvia, mentre que d'altres podran fer tests en qualsevol moment del dia. La recomanació de Salut és trucar a la farmàcia per conèixer els detalls. Pots consultar al web dels col·legis de farmacèutics de les delegacions quines farmàcies hi participen: Barcelona Poden participar al cribratge tots els participants que es trobin en les següents franges d'edat: d'entre 10 i 15 anys (acompanyats d'un adult responsable) i d'entre 16 i 40 anys. A més, també es poden fer tests els monitors i les monitores del lleure infantil i juvenil d'estiu: casals, colònies, campaments, rutes, etc. Serà necessari no tenir símptomes de la Covid ni ser contacte estret d'un positiu.Per fer-se la prova és necessari dur la targeta sanitària i la convocatòria de la direcció general de Joventut que acredita que s'està inscrit en una activitat de lleure. A més, els majors de 16 anys han d'haver omplert un document de declaració d'autoresponsabilitat.

