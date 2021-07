Elha rebutjat la petició de les defenses per ampliar el termini de què disposen 34 ex-alts càrrecs de laper provisionar 5,4 milions d'euros pel que considera que són despeses irregulars en l'delentre 2011 i 2017. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN de fonts del Tribunal, aquest organisme considera que el termini de quinze dies hàbils que va establir el passat 30 de juny –que expiren aquest dimecres 21 de juliol a la nit- és "raonable i suficient". La Generalitat va aprovar la creació d'un fons de 10 milions d'euros per contravalar les fiances amb l'objectiu que una entitat financera avali els diners.Si els responsables de les presumptes despeses indegudes no abonen la quantitat reclamada en el termini fixat,. Els 34 excàrrecs del Govern afectats hauran de posar-se d'acord per abonar el total de 5,4 milions d'euros de forma solidària.El Tribunal de Comptes ha fixat un màxim per a cadascun d'ells que correspon a la suma de les partides amb les quals els vincula. Tanmateix, la suma dels imports que els atribueix individualment supera els 5,4 milions d'euros. Per tant, no hauran d'abonar la xifra individualitzada completament. La delegada instructora vincula a l'expresident de la Generalitati al seu exconseller d'Economia,, amb la despesa de 2,8 milions d'euros. Aamb 1,9 milions d'euros.A l'exconseller d'Acció Exterior del Govern de Puigdemont,, el Tribunal de Comptes el responsabilitza d'un màxim de 2,1 milions d'euros i a l'exconseller de Presidència de Mas, Francesc Homs, 2,9 milions d'euros. Els imports més elevats, que superen els 3 milions d'euros, se'ls atribueix a l'exsecretari general del Diplocat,, a qui es fixa un màxim de 3,6 milions així com a l'exinterventora general, per a qui es xifra la fiança en 3,1 milions.La responsabilitat és solidària i, per tant, tots els excàrrecs vinculats a una partida tenen l'obligació comuna de fer-se'n càrrec sense ordre de prevalença. Així, si algun d'ells no pogués abonar la fiança, quedaria coberta per la resta de responsables. D'aquesta manera, el Tribunal de Comptes pretén assegurar el cobrament de l'import reclamat per si hi hagués persones insolvents. D'aquí que la suma de totes les fiances individuals superi l'import que hauran de pagar solidàriament entre totes, que no superarà els 5,4 milions d'euros.

