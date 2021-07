ERC replica a la Moncloa: «Esperem que hagin après que la repressió no serveix»

La via del diàleg i la negociació que enarboratopa amb les declaracions que arriben de lasobre la manera de resoldre el procés català. Aquest dilluns, la nova ministra de Política Territorial, ha assenyalat que l'independentisme hauria d'haver après la "lliçó" i, seguint aquesta línia argumental, ha demanat aparcar la petició de celebrar un referèndum d'autodeterminació. La rèplica dels republicans, verbalitzada per la seva portaveu,, ha anat en aquesta línia: "Esperem que el govern espanyol hagi entès que l"."La repressió només ha portat dolor, patiment i una escalada en el conflicte. Tenim una oportunitat per canalitzar-lo en la mesa de negociació", ha apuntat Vilalta, que també ha defensar l'amnistia davant la petició de Rodríguez de poder jutjar els exiliats., ha apuntat la portaveu d'ERC. "Hem de reprendre la via de la política, de la paraula, de la democràcia, del diàleg i de la negociació. Esperem que sigui correspost amb una contraproposta", ha destacat, en referència a l'actitud del govern espanyol. De propostes, però, no n'hi ha cap, per ara.Sí que n'hi poden haver a la comissió bilateral que se celebrarà el 2 d'agost a la Moncloa, amb la ministra Rodríguez i la consellera de la Presidència,, com a protagonistes. La Generalitat hi reclamarà el traspàs d'infraestructures claus com l'aeroport del, eli el, així com també la gestió de les beques i de l'ingrés mínim vital. Vilalta, això sí, ha desvinculat aquestes qüestions del dia a dia de la celebració de la taula de diàleg, que s'ha de reunir la setmana del 13 de setembre a Barcelona amb la resolució del conflicte al nucli."Cada cosa al seu lloc. No es pot solucionar el conflicte amb més infraestructures o inversió. Volem treballar per avançar cap a la República i solucionar el conflicte., es diguin taules de negociació o comissions bilaterals", ha apuntat Vilalta, que ha indicat que no hi ha cap novetat sobre la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Junts ha fet arribar la seva voluntat de bastir un "front comú" a Madrid amb ERC per aprofitar la "debilitat" de, però de moment no s'ha concretat cap via conjunta.Tampoc per reformular el, que celebrarà eleccions per triar l'anomenada assemblea de representants entre els dies 1 i 3 d'octubre. Vilalta ha apuntat que seria "lògic" parlar de com implantar canvis en l'organisme que lidera Carles Puigdemont des de l'exili per donar compliment a l'entre ERC i Junts, que parla de reformular el Consell abans d'encabir-hi la direcció estratègica del procés. Aquesta direcció, de moment, es redueix als contactes sovintejats entre el presidenti el secretari general de Junts,

