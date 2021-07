Serena admet davant del jutge que va llançar una ampolla de plàstic als Mossos «com a acte de defensa»

"Agressivitat verbal" i llançament d'objectes

Imatges de televisió, YouTube i càmeres

"No vaig a defensar-me de res, vaig a dir que quatre policies han mentit

Vídeo | Pol Serena, abans del judici: "Vaig a dir que quatre policies han mentit amb el suport de la justícia" https://t.co/roPCEqQJ8y pic.twitter.com/7nMrZfYMus — NacióDigital (@naciodigital) July 19, 2021

El membre de Jovent Republicàha admès davant del jutge que va llançar dues vegades unabuida contra els, però sense intenció de fer mal i "com a acte de defensa". Els testimonis policials han identificat Serena com el responsable dels llançaments, que van provocara dos agents. El tribunal ha absolt el segon acusat,, després que la fiscal s'hagi retirat de l'acusació en constatar que no va participar dels fets.El judici ha estat pràcticament impossible de seguir per problemes tècnics de l'. L'informe final de Fiscalia i de l'advocat de Serena no s'ha escoltat en condicions. L'Advocacia de la Generalitat, al seu torn, ha defensat la investigació dels Mossos i l'ús de les imatges per identificar els acusats, i ha assegurat que això "no vulnera cap dret de defensa". També ha dit que malgrat que Serena no volgués fer mal amb el llançament contra els Mossos, això no treu que sigui reprobable.En la seva declaració Serena ha dit que va participar a lai hi va anar amb uns amics. "Estàvem enfadats perquè s'estava posant en una situació injusta uns polítics", ha dit. Quan ell va arribar a la manifestació ja hi eren els Mossos, que tallaven l'accés a l'estació. "Jo estava al hall de l'estació i els Mossos no deixaven passar", ha detallat. Serena ha dit que en el moment de sortir de l'estació en direcció a passeig de Gràcia i va fer un. "S'ha d'entendre el context: no vaig fer el llançament en cap intenció de fer mal. És impossible fer mal, només volia sortir d'allà", ha dit.Després va recollir l'ampolla d'aigua de terra i la va tornar a llançar. "No era amb la intenció de fer mal, era com a acte de defensa. Una ampolla no pot fer mal", ha dit. També ha assegurat que els Mossos van carregar tres vegades. A preguntes de l'Advocacia de la Generalitat, Serena ha dit que el primer llançament va ser contra els Mossos i el segon va ser "cap amunt". "L'ampolla era buida i volava, no la podies tirar en direcció cap a enlloc", ha dit.Serena ha detallat que té un entorn "ampli", perquè pertany als castellers i és del Jovent Republicà. "Tinc un entorn gran, on ens coneixem", ha dit. També ha assegurat que "no va fer res diferent" del que feia la resta de la gent que va assistir a la manifestació., ha dit a preguntes de la seva defensa.El segon acusat, Alejandro Luther, ha dit que va participar en algunes zones de la manifestació, però no en totes. Va ser a Gran Via, on es va tallar la via en presència dels Mossos d'Esquadra. Després la gent es va moure en direcció a plaça Catalunya i plaça Universitat. Al cap de poci temps més tard va ser detingut. A preguntes de la defensa, Luther ha dit que quan es van produir els fets jutjats ell ja se n'havia anat a casa. "Els fets els vaig veure per xarxes socials, però jo ja era a casa", ha dit. En el seu cas la Fiscalia ha retirat l'acusació i el tribunal l'ha absolt després de constatar que no va participar dels fets.El primer testimoni ha estat un agent dels Mossos, que ha dit que Serena estava "molt" contra els policies, i animava la gent a increpar els mossos. A l'estació de Plaça Catalunya, el testimoni ha dit que l'activista "insultava" els agents i un cop al passeig de Gràcia va llançar objectes. A ell concretament li va llançar una ampolla que l'agent va aconseguir esquivar i, per això, es va fer mal a l'abductor. "Hi havia més gent, però vaig reconèixer Serena com qui em va llançar l'ampolla", ha dit. "La sensació era que en qualsevol moment podien venir cap a nosaltres. Érem pocs agents i hi havia molta gent", ha dit a preguntes de la Fiscalia. El dia de la manifestació no hi va haver cap detenció. Més tard, l'agent va reconèixer Serena a través de fotografies com l'autor de l'agressió.Un segon testimoni, també agent dels Mossos de laque va ser l'instructor de les diligències, ha detallat que en la minuta policial es feia referència a una persona que havia estat "bastant activa" i que havia fet llançaments que havien provocat lesions. A través de "gestions" per les xarxes socials es va poder identificar Serena com l'autor dels fets. L'agent ha admès que els Mossos tenen bancs d'imatges i, en el cas concret, hi havia "material que demostrava" que Serena havia participat en fets previs, com l'1 d'octubre de 2018. El testimoni també ha dit que les imatges s'han d'esborrar al cap de 30 dies si no hi ha indicis de fets que puguin ser delicte.Un altre testimoni dels Mossos, membre de les unitats d'ordre públic, va intervenir a la plaça Catalunya per evitar que els manifestants baixessin a les vies. "Hi va haver molts insults i llançaments. A mi em van llançar diversos objectes", ha dit a preguntes de la Fiscalia. En el seu cas va ser al carrer, a Passeig de Gràcia abans d'arribar a Gran Via. "Em van llançar una llauna de cervesa oberta però amb líquid que em va impactar a l'avantbraç", ha detallat, i ha assegurat que l'actitud dels manifestants era "". L'agent ha dit que va ser "una persona pel-roja amb piques" qui li va llançar la llauna, i que ja l'havien vist abans a l'estació de plaça Catalunya. Arran del cop no va haver de demanar la baixa.Un altre agent dels Mossos, encarregat de fer l'informe de visionat de les imatges del fets, ha dit que es van utilitzarde plaça Catalunya. Gràcies a això, i amb la minuta dels agents policials que descriu els fets, va identificar la persona que feia llançaments, i a partir d'aquí va fer un seguiment del seu comportament durant la manifestació. "L'informe està fet en base a la persona que identifiquen els agents, però busca identificar més persones", ha dit a preguntes de la Fiscalia. A preguntes de la defensa, ha admès que no té la imatge del "moment exacte" en què els objectes llançats impacten contra els agents.Els Mossos han dit que el segon acusat, Alejandro Luther, se l'identifica en el marc d'una iper presumpte grup criminal, pero que no se'l va localitzar a la concentració de plaça Catalunya. A preguntes de les defenses, l'agent ha dit que quan va elaborar els atestats ho va fer per investigar "fets concrets" i "persones". "No buscàvem exclusivament una persona, sinó que investigàvem uns fets que s'havien produït", ha dit. La resta de testimonis no s'han pogut recollir per problemes tècnics de l'Audiència de Barcelona.L'activista Pol Serena ha assegurat que la seva causa es basa en una "farsa". A les portes de l'Audiència de Barcelona, el jove ha recalcat que no pretén "defensar-se" sinó "explicar la veritat". "Vaig a dir que quatre policies han mentit amb el suport d'una justícia que els protegeix", ha afirmat, tot titllant els tribunals "d'òrgans repressors que actuen de braç armat d'un Estat que anhela temps passats".Prop deabans del judici. Serena, membre de les joventuts d'Esquerra, ha llegit un breu escrit amb què ha assegurat que entrava a l'Audiència de Barcelona "amb la mateixa determinació de sempre". "Avui em jutgen a mi, però els propers dies pot ser algú altre. Fins que les arrels més profundes d'aquest Estat fallit no marxin, això no pararà", ha asseverat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor