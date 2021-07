Autodiagnosticar-se amb un test d'antígens: com es fa i de què serveix?

Altres notícies que et poden interessar

Les farmàcies esperen que el Consell de Ministres aprovi el proper dimarts el decret llei que els permeti vendre test d'antígens. Una mesura que el sector fa mesos que reclama perquè considera que les autodiagnosi poden ser una eina útil per frenar l'augment de contagis."És molt fàcil de realitzar", ha assegurat la vicepresidenta Col·legi Farmacèutics de Barcelona, Núria Bosch, en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest diumenge. De què serveix, però, fer-se la prova? I, sobretot, com ens l'hem de fer?. Sovint la principal queixa de les persones a qui han fet una PCR és la molèstia que causa l'entrada del bastonet als orificis nasals. Bosch avança que els test d'antígens que es vendran a les farmàcies no seran tan agressius. Una ratlleta dibuixada al bastonet indicarà fins a quina profunditat l'hem d'introduir.. Un cop hem obtingut la mostra, aquesta s'ha de barrejar amb un líquid reactiu. Després d'uns minuts, aquest s'ha d'introduir en una regleta que ens donarà el resultat. Si hi apareix una ratlla, és que som negatius. Si en surten dues, som positius.Bosch insisteix que un negatiu en test d'antígens no és sinònim de no estar contagiat. "Vol dir que no tenim una càrrega viral alta i, per tant, no som hipercontagiadors". En aquest sentit, si estem en aïllament hem de continuar confinats encara que donem negatiu. A més, serà igualment necessari mantenir les mesures de prevenció de distància físcia, ús de mascareta i higiene.Bosch explica que el resultat d'un test no permet obtenir la fotografia completa de la nostra càrrega vírica. Per això, recomana fer-nos una prova cada 72 hores. Per tant, allò òptim seria fer-nos tres tests d'antígens a la setmana.

