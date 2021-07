Vídeo | Dubai inaugura una ciutat submergida; la piscina més profunda del món

Un Atlantis del segle XXI. El país que ostenta el rècord del gratacel més alt del planeta, aquesta setmana ha inaugurat una nova atracció que també bat els registres mundials: la piscina més profunda del món. Amb una profunditat de 60 metres, Deep Dive Dubai pool, s'emplena amb 14 milions de litres d'aigua dolça -el mateix que sis piscines olímpiques-.L'equipament per ara només està obert per invitacions, però està previst que s'obri a finals d'any al públic general. El príncep de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha estat un dels primers bussejadors de l'espai.La piscina recrea una ciutat abandonada submergida amb la qual s'hi pot interactuar. En diferents zones s'han afegit estris d'il·luminació i de so per crear diferents atmosferes mentre s'explora la profunditat. L'aigua es manté constantment al voltant dels 30 graus, una temperatura que consideren còmode per banyar-se llargs períodes de temps.Deep Dive Dubai està equipada amb més de mig centenar de càmeres per garantir la seguretat dels nedadors i perquè els companys que no vulguin submergir-se puguin observar els seus companys a través de pantalles. L'atracció també oferirà cursos de busseig per a bussejadors novells i experts.Això sí, el director de l'espai, Jarrod Jablonski, avisa als visitants que després de bussejar no poden pujar al Burj Khalifa. "Després de cada immersió, es recomana esperar 24 hores abans d'ascendre més de 300 metres per evitar problemes de salut", apunta per raons de seguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor