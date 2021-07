L'Europa de Demà, capítol 11: drets i valors europeus

Capítol 11: Drets i valors europeus



Amb qui? Francesc Torralba, Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1992), Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1997) i Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull



Veus: Jordi Amat, Gerard Miret



Escolta a: Spotify, Apple Podcast i Ivoox Drets i valors europeusFrancesc Torralba, Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1992), Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1997) i Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon LlullJordi Amat, Gerard Miret

Onzena entrega de l'Europa de Demà, la sèrie de podcasts sobre els grans reptes de la Unió Europea, fruit de la col·laboració entre la revista El Món de Demà, dirigida per l'escriptor i filòleg Jordi Amat, i. En aquesta ocasió, sobre la taula hi ha els drets i valors europeus.Jordi Amat i el periodista i economista Gerard Miret parlen sobre la crisi dels refugiats, Angela Merkel i Claudio Magris. També es debat sobre els valors europeus amb Francesc Torralba, Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1992), Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1997) i Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull.La sèrie desgrana realitats d'Europa que han posat a prova la solvència de les institucions continentals, com els moviments migratoris -la crisi humanitària registrada al Mediterrani n'és l'expressió més crua-; altres emergències amb impacte social, com el canvi climàtic; i transformacions tecnològiques, com la revolució digital.

