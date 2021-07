La invasió soviètica d'Hongria, pretext franquista per boicotejar els Jocs del 56

En la història de les relacions entrei elshi ha un episodi poc recordat, i és el boicot fet pel règim franquista als, el 1956, com a protesta per la. L'investigador Carlos López Díaz va estudiar el cas i d'ell n'extraiem algunes dades, del seu treball España y los Juegos Olímpicos de 1956. Las verdaderas causas del boicot y su impacto en la prensa.El 23 d'octubre del 1956 s'havia iniciat una revolta estudiantil a Hongria, país aliat de l'. La revolta es va estendre a tot el país en pocs dies. Feia tres anys que havia mort Stalin i la Unió Soviètica, amb, havia iniciat un procés dei tímida obertura. Però quan a Budapest es va formar un govern reformista que va amenaçar d'abandonar el, a Moscou van decidir tallar pel dret. El 4 de novembre, tropes de l'URSS van ocupar Hongria amb celeritat.Només dos dies després, el 6 de novembre, la, seguint ordres del govern, va fer pública la decisió de no participar en els Jocs -que començaven el 22 de novembre- per considerar que blanquejaven la invasió soviètica. El boicot era una resposta que "creu interpretar el sentir del poble espanyol" davant la "sanguinària invasió d'Hongria, decretada pel".Entre els Jocs anteriors, els del 1952, i els del 1956, la situació d'Espanya en el context internacional havia canviat. L'any 1953, s'havien signat els, elamb la Santa Seu i, finalment, el règim havia aconseguit ser admès a les. Laes va convertir en un gran aliat del franquisme. Els aliats estaven disposats a perdonar a Franco la seva dictadura a canvi del seu anticomunisme. L'any 1959, el president nord-americà, el general Eisenhower, visitaria Espanya.Tot i l'afirmació oficial que no s'anava a Melbourne com a símbol de protesta contra la invasió soviètica, el cert és que ja abans, a finals del 1955, s'havia manifestat en els cercles oficials la inconveniència d'assistir per motius ben diferents. El fet que els esportistes que havien de participar eren, l'enorme distància geogràfica i elque suposava el desplaçament havien refredat la voluntat de viatjar a Austràlia.Durant l'any previ als Jocs, les autoritats espanyoles van mantenir una actitud erràtica sobre la participació a Melbourne, malgrat que el delegat nacional d'Esports,, n'era partidari. Tot indica que la invasió d'Hongria va ser l'excusa perfecta per un règim que volia i dolia. Els motius expressats van ser ideològics i polítics. Però tot indica que molt més determinant va ser laen un moment en què també els esports patien la migradesa general.

