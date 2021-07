La comissió bilateral Generalitat-Moncloa serà a Madrid el 2 d'agost

La reunió de laentre lai laes reunirà ela la tarda a, tal com ha pogut saber l'ACN. Així ho han acordat la consellera de la Presidència,, i la nova ministra de Política Municipal i nova portaveu de l'executiu espanyol,Aquest mateix divendres al matí totes dues han mantingut unad'uns 20 minuts, on Vilagrà ha insistit que la trobada s'havia de celebrar, tal com havien acordat els dos presidents, en la trobada que van tenir fa unes setmanes a la seu del govern espanyol.Vilagrà liderarà la representació de la Generalitat, que també estarà integrada pel vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori,; pel conseller d'Economia i Hisenda,; per la secretària general de la Presidència,; la delegada de la Generalitat a Madrid,; i el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori,El Govern hi tractarà. Vilagrà vol abordar qüestions vinculades ade l'Estat i a la. La Generalitat reclama que es traspassin recursos per "reforçar" la renda mínima garantida que s'aplica a Catalunya des de fa uns anys. L'executiu d'Aragonès també vol portar a l'ordre del dia diversos punts sobre, així comLes funcions de secretaria de la representació de la Generalitat a la bilateral són exercides pel director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament,. Abans de cada reunió del ple de la comissió, el Govern s'adreçarà alsperquè designin la persona que els representarà en lesque celebri la representació de la Generalitat.Així, la comissió bilateral abordarà temes sectorials, sobretot de, després de no reunir-se des del, llavors ambcom a president de l'executiu català. La trobada serà una primera presa de contacte en les, que es reprendran enfocades en resoldre el conflicte polític amb la taula de diàleg el 13 de setembre

