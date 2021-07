L'espoli de l'or silvestre de Collserola

Decomissió de llentiscle extret sense permisos. Foto: Agents Rurals

"Aprofitament il·legal"

"Poca base jurídica"

Branques de llentiscle. AC

Elque habitualment s'utilitza en productes decoratius o ornamentals, però que també pot tenir sortida en el mercat farmacològic i cosmètic. Tot i ser una planta especialment preuada a diversos països del nord d'Europa, a Collserola, la preocupació en els últims anys ha anat en escreix per la sevaDurant els darrers mesos, diversos veïns de la zona han aixecat el crit al cel davant l'que descarreguen equips de gent a primera hora del matí i són recollits al migdia amb les bosses plenes de llentiscle.El veïnat els ha identificat com una "" l'entorn natural de la serra de Collserola. Alerten que, al seu pas, els camins del parc estan sent "arrasats". Una situació similar que també s'està reproduint aarran de l'extracció d'aquesta espècie floral.En declaracions a, la comunitat local confessa estar molt preocupada tant pelque aquests provoquen com per l'que suposa tenir grups de gent "sense cap tipus de preocupació mediambiental" endinsats al sotabosc i en zones de difícil accés.Els fets han estat traslladats a la Policia Local i al Parc Natural de Collserola, però temen que la resposta pugui arribar massa tard. Per aquest motiu, reclamen a les administracions que prenguinper controlar aquest espoli que, diuen, es troba en una mena de buit legal.Extreure llentiscle de parcs naturals està prohibit, però dur-lo fora d'aquests espais, no n'està de regulat. Actualment, la Generalitat ja té una proposta de normativa redactada per protegir aquesta planta que, a dia d'avui, resta a l'espera de la revisió jurídica.Des del Parc Natural de Collserola admeten ser conscients d'aquesta realitat. No obstant això, es mostren contraris a qualificar-ho com a "espoli" i prefereixen emprar altres expressions com "". Ara bé, asseguren que aquests fets no són novetat i que es repeteixen des de fa més d'una dècada sobre una planta "molt abundant". Cal assenyalar que tota laés un entorn protegit i que prop del 70% dels boscos són de propietat privada. Per tant, en qualsevol cas es necessitaren permisos per extreure el llentiscle d'aquests terrenys.D'altra banda, asseguren que quan reben albiraments d'aquests grups de gent es posen en contacte immediatament amb Agents Rurals i la policia per posar-hi fre. Fa pocs dies, els Mossos van detenir un grup de persones al terme de Molins de Rei que extreien llentiscle a l'interior del parc.Des del cos policial català expliquen aque es tracta d'un "tema actiu" del qual hi estan a sobre. Mossos reconeix que es tractaria d'una sèrie delocalitzant ubicacions de llentiscle arreu del país per després fer-ne una poda superficial de l'arbust i transportar-lo al nord d'Europa, principalment a Holanda i als Països Baixos.Exposen que la planta no és una espècie protegida i que, actualment, hi haper sancionar aquesta pràctica. No obstant això, quan aconsegueixen aturar un d'aquests equips, habitualment tenen més força per actuar imputant-los un, ja que en la majoria de casos aquests són immigrants sense contracte amb condicions paupèrrimes ni remuneracions adequades. En cas d'enxampar-los in fraganti, el llentiscle es comissa i s'envia a compostatge.Per altra banda, en aquells casos en els quals s'aconsegueix esquivar la policia, l'organització han de transportar la planta per carretera en grans quantitats fins als països del nord on es multiplica el seu valor. En aquest sentit, en tractar-se de material natural i difícil d'amagar pel seu volum, la mercaderia està subjecte a ser retirada en qualsevol punt del trajecte ja que en cas de productes naturals es necessita unon quedi registrat i acreditat el seu origen i desenvolupament. En aquest sentit, en ser extret de directament de l'entorn natural, no es compleix aquesta prerrogativa i, per tant, seria decomissat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor