Anna Gabriel reapareix a la Catalunya Nord en el 60è aniversari d'Òmnium

, exdiputada de la CUP, ha reaparegut aquest divendres en un acte unitari de l'independentisme celebrat a, a la, organitzat perper celebrar el seixantè aniversari de l'entitat. Segons ha avançat, Gabriel s'ha desplaçat des de Suïssa, on resideix des del 2018 un cop concretada la citació judicial del Tribunal Suprem per la seva implicació en l'1-O, per formar part d'un acte concebut per reprendre la unitat del sobiranisme. L'exdiputada anticapitalista s'ha assegut entre la presidenta del Parlament,, i, expresident de la Generalitat. En la legislatura de l'1-O, van travar una relació política de confiança.La ubicació de l'acte no és a l'atzar. Celebrar l'aniversari d'Òmnium a Elna és un. La ciutat del Rosselló, situada a pocs quilòmetres de Perpinyà, va ser on la mestra suïssa Elisabeth Eidenbenz va crear, fa més de 80 anys, una maternitat per atendre les dones refugiades. Hi van néixer 600 nadons. L'exèrcit alemany la va tancar l'any 1944. La ciutat ha acollit la primera trobada més propera a la legislatura de l'1-O, amb Puigdemont,, entre d'altres.La ciutat nord-catalana també va ser un dels punts on es va gestar el referèndum. Va ser el lloc on una xarxa de voluntaris va guardar durant uns dies les urnes, en secret, sense que l'Estat les pogués interceptar. D'allà van entrar a Catalunya pels camins de l'exili i van arribar puntuals als centres de votació aquelldavant la incredulitat de l'Estat que havia assegurat per activa i per passiva que es podria votar.En termes logístics, Elna ha permès reunir Puigdemont i la resta d'exiliats amb els exconsellers indultats pel govern espanyol. L'exili, guanyador de les principals batalles judicials a instàncies europees, queda al marge de l'indult i encara no pot tornar a Catalunya, mentre que els presos van recuperar la llibertat el 23 de juny després de més de tres anys i mig empresonats i ara poden desplaçar-se a tot arreu. Puigdemont i Junqueras ja es van veure fa uns dies aen una trobada de poc contingut polític i més aviat personal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor