Laha engegat la primeraun projecte impulsat per l'Observatori Europeu de Memòries () de la Fundació Solidaritat UB, que aplegaper fer un recorregut de quinze dies per camins de l'exili. Nois de 16 i 17 anys, de tot l'Estat, van començar aquest dijous una ruta que els durà, fins al 30 de juliol, pels itineraris que mig milió de persones va fer els mesos de gener i febrer del 1939, fugint del"La memòria no és parlar del passat, és la manera com el passat es fa present", assegura aDavid González, gestor de projectes de l'EUROM. "Volem fer del passat unaper al present, per reflexionar sobre les realitats actuals i refermar els valors de la, lai la defensa dels".explica que "encara vivim situacions de deficiència si parlem de la memòria democràtica". No vol detallar tots els indrets que visitaran els nois, però llocs comseran presents en l'itinerari. D'aquestsorgiran un seguit de projectes que donaran continuïtat a l'experiència, i que poden anar des de l'elaboració de reportatges, poemaris, textos teatrals o dietaris. Una manera d'allargar el viatge cap a unaLa iniciativa de la UB té lloc just quan fade l'esclat de la, arran de l'aixecament militar del. Un conflicte que va concloure amb el triomf franquista i l'inici d'un llarg exili per a milers de republicans catalans i espanyols.Aquest, fet per la UB junt amb l', inclou acampades, visites a espais de la memòria i activitats de camp. El punt zero del trajecte va començar al, on hi ha la biblioteca i el centre de recerca CRAI de la UB, i conclourà a l'antigade Barcelona.El projecte Ruta a l'Exili té com a objectiu d'apropar la història recent a les noves generacions a través de recorreguts pels llocs de memòria de l'exili republicà, i amb una metodologia interactiva que inclou activitats formatives i socioculturals. Aquesta primera edició es titula "Un miler d'empremtes" i explorarà la frontera pirinenca i la costa mediterrània entre

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor