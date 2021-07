200 persones reivindiquen el monument franquista a Tortosa

. Així ha descrit el monument que volen salvar el portaveu del Col·lectiu per a la Reinterpretació del Monument a la Batalla de l'Ebre (Corembe), Joan Otero. Representa l'entitat que ha presentat el recurs contenciós administratiu davant els tribunals que ha aconseguit de moment aturar un desmantellament que el departament de Justícia de la Generalitat havia anunciat com a imminent. Ho deia en el seu parlament davant les 200 persones a Tortosa que s'han concentrat a Tortosa aquest dijous per reivindicar la persistència del monòlit.i també la consulta que fa cinc anys va convocar l'Ajuntament de Tortosa que va resultar favorable a la reinterpretació del monument per un 68% dels vots dipositats per gairebé 5.800 votants, un 30% del cens. "Volen imposar el seu vot i que 1.000 persones passen pel davant del que van votar 5.000 veïns, això no ho podem consentir", ha afirmat Consol Cordero, una altra de les portaveus del moviment que ha pres la paraula, envoltada de manifestants que mostraven lletres per conformar la frase "Salvem el Monument". La consulta ha estat un dels fonaments de la reivindicació. "Reivindiquem la consulta, el bon taranna, una societat que recicla, perquè destruir és fer mal", ha apuntat Otero.: "El riu de la guerra ja no passa per aquí, l'aigua és nova, va caure fa uns dies al Pirineu, som una societat que mira endavant i els que ens diuen franquistes són uns intolerants", ha afirmat el portaveu del Corembe. També ell s'ha dedicat a desmantellar el contingut simbòlic franquista dels diferents elements que composen el monument: les dues piràmides com a muntanyes fruit de l'esperit espiritualista de l'autor, Lluís Saumells; l'àguila dissociada de la franquista, perquè no toca a terra sinó que vola, el soldat que corona el monòlit com la idealització d'un combatent de qualsevol dels dos bàndols que llueix una entrella per sortir de la guerra fratricida en direcció al cèl... "És de l'etapa franquista però ja no és franquista", ha assegurat en aquest punt. Els representants del Corembe, aplaudits pel públic assistent, han lamentat també "que ens estiguin estigmatitzant, que diguin que Tortosa és franquista, i que l'Ajuntament no surti a defensar-nos, no som franquistes, som gent del carrer i anem amb la cara ben alta perquè ñes molt digne defensar el monument, en positiu; Tortosa pot ser capital de Pau i es pot reinterpretar", ha insistit Otero.També ha pres la paraula el veterà periodista, per apuntar una nova idea en què invertir els 200.000 euros que es preveu costi el desmantellament, i és construir un segon monument: "Per la república si volen, per la llibertat, però no destruïnt", ha dit.El Corembe ha donat també les gràcies a l'equip d'advocats que desinteressadament, han apuntat, ha aconseguit que s'aturen els treballs de desmantellament, amb un recurs contra la llicència d'obres acompanyat d'un recurs amb mesures cautelars que la jutgessa ha admès.Diumenge vinent, 18 de juliol, la Comissió per la Retirada del Monument Franquista de Tortosa ha convocat una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor