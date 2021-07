Un nou programa per espiar ciutadans de Catalunya.

Per 11S14 el 15 de juliol de 2021 a les 21:46 0 0

Te collons que a mes dels diners que ens roben, aquets serveixin per ejercir un control sobre els nostres polítics, una situació dificil de demostrar, pero, que ens impedeix a nosaltres fer el mateix, perque sempre qui porta la devantera es l'estat i com he dit abans amb els nostres propis recursos. Perque no intentem desenmascarar al propi estat pagant amb la mateixa moneda, clar que nosaltres ho haurem de fer pagan de la nostre butxaque. Aixo es un sabotatge de l'estat a Catalunya "Cal que digui el que penso? Poble a que estás esperant? haurem d'arrivar a un nivell d'humiliacio com a Cuba per aixecar el cul de la cadira?