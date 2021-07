Un de cada tres menors catalans és pobre, segons Save the Children

Reformular la Renda Garantida Ciutadana

, segons l'informe queha fet arran de les dades de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'organització destaca que és un augment de més de 31.100 infants respecte al període anterior, un 7,22% més. En total, el nombre de menors en pobresa s'eleva a més de 462.000 i l'ONG ho atribueix a l'efecte de la crisi derivada de la pandèmia.L'organització adverteix que la pobresa afecta especialment la infància, ja que, un 33,4% davant del 19,3% de la població entre 18 i 64 anys i un 18,1% entre els majors de 65 anys.que les famílies sense menors a càrrec, amb un 24% de taxa de pobresa per a les llars amb infants davant d'un 12,5% per a les llars sense fills. "Les dades evidencien la necessitat de mesures urgents per reduir la desigualtat i la pobresa", afirma Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children Catalunya, en declaracions recollides en un comunicat.L'organització destaca que e. Segons les últimes dades oficials, del 2014), només s'inverteix el 0,8% del PIB en protecció a la infància, davant el 2,2% de mitjana dels països de la UE i les prestacions socials existents només redueixen la pobresa infantil en un 20%.Per combatre la pobresa infantil, Save the Children, que hauria d'estendre's a joves extutelats i reforçar la quantitat de la prestació en les unitats de convivència amb menors a càrrec. El desenvolupament de l'ingrés mínim vital, segons l'ONG, està sent "massa lent" per pal·liar les necessitats de moltes llars, empobrides arran de la pandèmia.Save the Children considera queperquè arribi a més infants en situació de vulnerabilitat. Actualment, arriba a 118.060 persones i 51.636 unitats familiars, però només 43.190 infants en són receptors, ja que la majoria de les persones que la perceben són adults sols o dos adults que comparteixen la mateixa llar, indica l'organització.L'ONG defensa quedestinat a aquelles famílies amb menors a càrrec que tinguin uns ingressos anuals per unitat de consum per sota el llindar de pobresa severa català (7.320 euros). L'import d'aquesta prestació hauria de ser de 200 euros mensuals per a les famílies amb un infant a càrrec i que s'incrementés en 100 euros per cada infant més.L'organització considera que, que insta a assegurar l'accés gratuït i efectiu a serveis bàsics pel desenvolupament de la infància com la salut, l'educació 0-3, l'educació infantil, l'habitatge o la nutrició.

