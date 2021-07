El Govern admet que el toc de queda s'allargarà més d'una setmana

Més dispositius i coordinació amb els ajuntaments

Noves mesures en vigor a l'espera del toc de queda

Elha traslladat aquest migdia la petició d'establir unentre la 1h i les 6h al(TSJC), que haurà de prendre una decisió entre avui i demà. L'executiu confia que la justícia avali la mesura i es pugui instaurar un toc de queda a partir delper mirar de frenar la corba de contagis, que continua disparada aLa portaveu,, ha instat el TSJC a tenir en compte els criteris de salut per avalar el confinament nocturn, que tindrà unai s'anirà revisant. Set dies que amb tota seguretat s'hauran d'allargar, com ha reconegut la portaveu, per tornar a controlar la pandèmia. Amb una setmana no n'hi haurà prou per revertir la situació "pèssima" que viu el país.En tot cas, la decisió és ara en mans del TSJC, que difícilment es pronunciarà aquest dijous. Plaja ha confirmat que ja s'ha demanat a la justícia l'aplicació de la mesura, que, tres més que ahir:. La xifra final de municipis afectats pel toc de queda serà la que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) un cop rebi l'aval del TSJC. Per tant,. Els canvis es faran cada set dies, és a dir, la resolució afecta una sèrie de municipis fins que finalitza i quan es faci una nova resolució s'inclouran els nous municipis afectats pel toc de queda i s'eliminaran aquells que hagin millorat.El conseller de Salut,, ha detallat els criteris per adoptar el toc de queda. Bàsicament, s'aplica en elsi amb un nivell d'incidència de. Això és una incidència acumulada molt alta, que triplica el nivell de "alt risc", que se situa en els 125 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies. Argimon ha admès que si s'hagués fixat com a llindar els 125 casos, caldria confinar tot Catalunya i el TSJC no ho hauria acceptat. "Prenem una mesura quirúrgica", ha insistit el conseller.En tot cas, Argimon ha reconegut que "costarà molt" rebaixar els nivells d'infecció de Covid-19. Hi ha hagut, però, unaen l'augment de contagis? "El patró sembla que s'està frenant, en el sentit que dilluns tenim més casos que els dimarts, i el dimarts algun cas més que el dimecres. Són percentatges molt petits", ha remarcat. Un altre element que permetria pensar en una "certa frenada", el conseller ha dit que el percentatge de creixement és menor que la setmana passada. "Són indicis que no anem malament", ha admès.En aquest sentit, el conseller ha dit que en els propers 3 o 4 dies s'arribarà a 300 pacients a les. La pressió assistencial va augmentant i això afecta, també, els professionals sanitaris. Argimon ha assegurat que estan "esgotats físicament i mental" i que han de descansar. Així mateix, la portaveu Plaja ha detallat que el president Pere Aragonès s'ha reunit amb sanitaris, que han avalat el toc de queda i han demanat que la ciutadania "prengui consciència de la perillositat" de la situació. "Cal vacunar-se, prendre les mesures de prevenció i reduir la interacció social", ha insistit Plaja.Un altre dels elements que s'han plantejat aquestes últimes hores, concretament per part del físicés la possibilitat que els joves hagin adquirit immunitat de grup. Argimon ha evitat confirmar aquest estudi, malgrat dir que en moltes coses està d'acord amb Arenas. Ha deixat dues dades: el 14% dels joves d'entre 20 i 29 anys s'han contagiat en els últims sis mesos i el 12% dels joves de la mateixa franja ja tenen la pauta completa de la vacunació.El conseller d'Interior,ha remarcat que el toc de queda és "necessari" i ha demanat "un esforç més" als ciutadans per mirar de controlar la situació. "El toc de queda és un mitjà per aconseguir aturar la pandèmia, aplanar la corba i estabilitzar els centres sanitaris", ha detallat Elena. El conseller ha detallat el dispositiu per aplicar el toc de queda, que comptarà amb la col·laboració amb els ajuntaments. Interior ha començat a coordinar-se amb les policies locals per fer complir aquesta mesura i hi haurà 300 efectius més destinats a fer complir el toc de queda. Seran 17 dotacions d'ordre públic, 61 de seguretat ciutadana i 35 de policia de paisà. "Els ajuntaments han mostrat la seva predisposició a col·laborar", ha assegurat Elena.D'altra banda, el conseller ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat estan analitzant com afecta la sentència delcontra el primer estat d'alarma per veure com pot afectar a les multes que es van posar a tota aquella gent que es va saltar el confinament domiciliar entre els mesos de març i juny. Elena ha evitat anticipar escenaris -ara com ara encara no hi ha els arguments de la sentència- però ha assegurat que el Govern farà "el que hagi de fer".Aquest dijous han entrat en vigor les restriccions adoptades pel Govern dilluns i que van rebre ahir l'aval del TSJC. Des d'aquest matí les reunions estan limitades a 10 persones com a màxim, tota l'activitat ha de tancar a les 00.30h i s'ha de restringir l'accés a parcs i platges, així com aquells espais públics on hi poden haver aglomeracions. Tot plegat, a l'espera del que decideixi la justícia sobre el toc de queda sol·licitat ahir pel Govern. Serà un confiament nocturn entre la 1h i les 6h, que afectarà almenys 161 municipis, per mirar de frenar l'explosió de contagis de coronavirus que viu Catalunya des de ja fa dies.

