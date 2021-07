El TSJC avala el toc de queda

La "tempesta perfecta" a Catalunya

Catalunya torna al. El(TSJC) ha avalat la proposta defeta dimecres per laque afecta, per ara, 161 municipis. La llista definitiva serà la que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i s'anirà actualitzant setmanalment.La mesura entrarà en vigor, segons ha confirmat a través de Twitter el president de la Generalitat,, i limitarà la mobilitat entre la 1 i les 6 del matí en aquelles localitats de més de 5.000 habitants i una incidència acumulada en els últims set dies de 400 casos per cada 100.000 habitants. El president també ha recordat que "és una mesura difícil, però necessària per frenar els contagis, per protegir vides i el sistema sanitari"., ha conclòs Aragonès.La restricció té una vigència d'una setmana, però el Govern ja ha avisat que s'haurà d'allargar més per mirar de frenar l'explosió de contagis que viu Catalunya. La situació, avui dia, és "més que pèssima". De fet, eles fa seves les paraules del Govern, i reconeix que, tot i que la mesura en principi, és "un crit als quatre vents" que la duració real d'acord amb els indicadors de la pandèmia. Latambé ha donat el seu vistiplau a la mesura.Elva rebre dijous la petició formal de la Generalitat i ha resolt aquest mateix divendres per tal que la mesura pugui entrar en vigor tan aviat com es publiqui al DOGC, cosa que passarà en les properes hores. Laconsidera ben fonamentada la decisió deli sosté que és una mesura "", tenint en compte la situació de laal país.La restricció afecta la gran majoria de població, prop d'un 80%. Les dades continuen sent "molt dolentes" malgrat que en els últims dies es comença a veure una "certa frenada" en l'increment de contagis. En tot cas, el Govern té clar que. Amb l'aval del TSJC al toc de queda, la restricció se suma a la limitació de les reunions a un màxim de 10 persones i a l'ordre de tancar totes les activitats a les 00.30h El Govern ha volgut fer un, preveient que el TSJC no avalaria mesures generals ara que ja no hi ha estat d'alarma. Per això, com va detallar dijous Argimon, el toc de queda és d'abast municipal i amb un criteri restrictiu : municipis de més de 5.000 persones i amb una incidència a set dies de 400 casos per cada 100.000 habitants. Aquest llindar és molt més alt que el de "risc alt", que se situa en els 125 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies. Si el Govern hagués agafat aquest indicador s'hauria hagut de fer uni difícilment hauria rebut el vistiplau de la justícia. Per ara, la vigència és d'una setmana iper la sala contenciosa-administrativa.Catalunya és des de fa uns diesi s'hi ha vist una explosió de contagis sense precedents. Es fa difícil esclarir-ne els motius, però l'expansió de la, molt més contagiosa, així com la coincidència en el temps de Sant Joan, viatges de final de curs, increment de socialització en persones no vacunades i una reobertura pràcticament total han creat una "tempesta perfecta" que ha provocat una escalada exponencial de contagis, majoritàriament en gent jove que passa la malaltia de manera lleu. Si bé això no s'està traduint, per ara, en uns nivells elevats de, elsestan desbordats i la pressió ja es comença a notar als. En els propers dies s'arribarà als 300 pacients a les Això ha afectat també les primeres passes del govern de Pere Aragonès, que fa tres setmanes havia apostat per la reobertura. L'executiu encara està en construcció i s'ha trobat de ple en laquan pretenia posar les bases del pla de xoc social i de la recuperació econòmica, especialment a través dels fons europeus. Les dades serien encara més lesives si no s'hagués accelerat l'estratègia de vacunació, que avança a bon ritme. A 15 de juliol, més de 4,6 milions de persones han rebut almenys una dosi de la vacuna i 3,8 han rebut la pauta completa. Les noves restriccions, compaginades amb la vacunació, han de permetre controlar de nou la situació, però això no serà ràpid. De moment, Catalunya torna al toc de queda.

