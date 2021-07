Quines són les estrelles catalanes als Jocs Olímpics?

Garbiñe Muguruza i Paula Badosa. Foto: ND

, d'ascendència basca però formada a Catalunya, i, catalana nascuda als Estats Units, són les esperances al, ja que no hi haurà representació catalana en la disciplina masculina. La primera ésali va participar en els Jocs Olímpics de, on va caure eliminada en primera ronda, mentre que la segona ésen aquesta classificació i s'estrenarà en una competició olímpica a Tòquio.