Quasi 2 milions de catalans es troben en risc de pobresa o exclusió social

Augmenten les desigualtats

Menors, immigrants i dones

Lesde la ciutadania es troben en un dels moments més crítics dels últims anys. Gairebé, segons les dades de l'enquesta de condicions de vida del 2020 que ha difós aquest dijous l'Institut d'Estadística de Catalunya (). En concret, 1.993,1 milers de persones al país són pobres o podrien ser-ho o pateixenEs tracta del 26,3% del total de ciutadania, força més que el 23,6% que reflectia el sondeig del 2019, quan hi havia 1.770,1 milers de catalans en aquesta situació (223.000 menys). La taxa que mesura tant el risc de pobresa com l'exclusió social, la, es calcula des del 2013 ia Catalunya, i això que aquesta enquesta encara no incorpora tot l'El treball de camp es va fer el quart trimestre del 2020 i inclou les dades sobre condicions de vida en el moment de l'entrevista, però, en canvi, la informació sobre els ingressos, prestacions socials i condicions laborals es refereixen al 2019, quan encara no s'havien patit les dificultats econòmiques derivades del coronavirus. Així i tot,i les anteriors edicions de l'enquesta.En concret, la taxa de pobresa puja del 19,5% al 21,7%, la baixa intensitat de treball ho fa del 8,3% al 9,8% i la privació material severa, del 5,1% al 4,8%. El llindar de risc de pobresa es calcula com el 60% de la mediana dels ingressos per unitat de consum de les llars catalanes, cosa que implica que la taxa creix quan els ingressos també ho fan de forma desigual, ja que més capes de població van quedarque va tenir lloc el 2019 i, en termes relatius, van passar a patir risc de pobresa.Així, elsvan augmentar un 5,1% aquell any, fins als 35.030 (i fins a 14.170 euros, a nivell individual), però no equitativament. Així,, mentre que l'any anterior va fer-ho 5,4 cops més, i l'(que mesura la desigualtat en una escala de 0 a 100), ha crescut en un exercici dels 31,2 punts als 31,7.Aquestes dificultats econòmiques encara serien més majúscules si no existissin les, les quals van arribar al 61,4% de llars catalanes (incloent pensions). La taxa de risc de pobresa, si es calcula abans d'aquestes prestacions i transferències, abraçaria fins a un 42,2% de la població del país. Aquestes, però, no sempre han estat suficients, ja que un 13,9% de les llars admet haverper a béns bàsics el 2020.En relació als nivells de privació de les llars durant el 2020, un terç dels catalans no pot atendrede 750 euros (el 2019 era un 26,1%) i un 30,6% no pot permetre's ni una solaa l'any (el 2019 era un 27,6%). Igualment, un 12,4% pateix retards a l'hora deprincipal, un 9,4% no es pot permetre mantenir-lo a unai un 5,2% no es pot permetre unAquestes dificultats afecten de manera diferent als diversos col·lectius. Els catalanssón els que es troben en major mesura amb risc de pobresa o exclusió social, fins en un 35,7% dels casos, per un 25,9% entre els 16 i 64 anys i un 19,7% en la població de 65 anys i més. Malgrat que laseria la menys afectada per la taxa AROPE, és també on aquesta ha augmentat més, fins a 6,7 punts en un any.Igualment, fins a un 61,6% de persones detenen risc de pobresa o exclusió social (8,3 punts més que el 2019), així com també s'hi troben el 32,3% de llars amb(per només el 20,2% en cas que no en tinguin). La taxa AROPE afecta també al 53,8% d', mentre que és nítidament més elevada en les dones (27,8%) que en els homes (24,9%).

