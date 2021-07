Catalunya formalitza la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern 2030

El Govern ha establertper presentar candidatura als. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat una carta al president del comitè, Alejandro Blanco Bravo, per demanar-li iniciar converses "per la possible presentació" de la candidatura. "Una oportunitat que ha d'anar de la mà del consens social i que ha de permetre desenvolupar els compromisos dede les Nacions Unides", afegeix el text.Segons han explicat fons del Govern a l'ACN,i s'iniciarà el diàleg amb tots els agents territorials. Ja que, segons remarquen, la intenció és que sigui un "projecte de país sostenible". Així mateix, recorden que al final del procés,qui decideixi si avala o no la candidatura, com diuen que estableix l'acord de governabilitat.Des del departament de la Presidència, que té les competències en esports, defensen que la candidatura ha de tenir: cohesió territorial, sostenibilitat i participació ciutadana amb implicació del territori. Asseguren que no és una aposta només per a 15 dies sinó que es vol ferper a tot el Pirineu.En una moció aprovada la setmana passada al Parlament,sobre aquesta qüestió. Junts va votar a favor d'una candidatura per al 2030 "d'acord amb els criteris de sostenibilitat mediambiental màxima i d'aprofitament de les instal·lacions esportives ja existents, mitjançant mecanismes participatius que tinguin en compte totes les sensibilitats territorials".Els anticapitalistes rebutgen la candidatura perquè la consideren un "macroprojecte basat en l'especulació".

