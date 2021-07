La sortida de la presó reforça Turull dins la cúpula de lideratges a Junts

Remor de fons sobre Jordi Sànchez

Entre els múltiples dirigents i quadres deque han compartit estona ambdes que va sortir de la presó deamb l'indult sota el braç hi ha una expressió que es repeteix:. Física -aquests dies fa una travessa de nord a sud del país per agrair les mostres de suport rebudes durant els anys d'empresonament- però també política. La nova situació personal dels condemnats per l'1-O, i el situa com el dirigent provinent delamb més pes intern.ha optat per continuar amb el perfil baix dels últims temps, allunyat del dia a dia de la política de partit, i, que es va implicar a fons - reunions a Lledoners incloses amb el vicepresident Jordi Puigneró - per aconseguir queocupés la presidència del, tampoc està disposant de protagonisme en les qüestions orgàniques. Ni el reclama.A la sala de màquines del partit, de fet, ja se'l reconeix com el principal lideratge intern juntament amb el del secretari general. Sànchez ha exercit amb força les competències, obtingudes l'estiu passat amb l'aval de Carles Puigdemont malgrat les reticències expressades per altres dirigents empresonats, i està fent. Fins ara tota aquesta feina no només s'havia hagut de fer des de la presó, sinó també de manera telemàtica per les restriccions derivades de la crisi del coronavirus. La vertebració territorial és clau per afrontar les eleccions municipals i acabar d'aterrar el projecte del partit, i per això Sànchez hi dedicarà tots els seus esforços. L'acompanya en aquesta tasca el diputatcom a secretari d'Organització, encarregat també del recompte de danys després del divorci amb elEl reforçament de Turull no arriba perquè estigui trepitjant les seus de Junts al territori, sinó més aviat pel contrari: en la Travessa per la Llibertat no s'hi veuen sigles de partit i el discurs que desplega és d'unitat independentista, d'agraïment i de reivindicació de l'1-O, del qual se sent pare en tant que conseller de la Presidència la tardor del 2017. La nit del referèndum, per exemple, va pressionar per ser ell -i no, que s'hi havia mostrat interessat - qui fes públics els resultats . Turull va cultivar una bona relació amb, ara exiliada a, i aquests dies l'ha recordat, especialment quan el seu periple ha passat per, d'on és la secretària general d'ERC i on també va coincidir amb Junqueras.Que no hi hagi sigles en la simbologia associada a la sortida a la presó de Turull no vol dir que els quadres del partit no s'hi hagin implicat. És habitual veure aquests dies diputats i consellers de Junts al costat de l'exconseller, compartint quilòmetres i publicitant-ho a les xarxes socials., titular de, el va acompanyar en la sortida a Portbou. Ciuró, juntament amb), és una de les dirigents en departaments on el segell de Turull és clar, tant en la tria dels quadres directius com del personal eventual. En essència, l'executiu, per la part de Junts, és una cadira de tres potes: Puigdemont -defensor de Puigneró-, Sànchez -, d' és una aposta seva - i l'exconseller de la Presidència."Quan Turull era un home fort de CDC,. Ara és el mateix", remarca un dels dirigents consultats per. Tot i que en l'última etapa de Convergència i l'episodi fundacional del PDECat van tenir múltiples discrepàncies -fins al punt que es va arribar al terreny dels vetos creuats-, la sintonia és ara la divisa en la relació amb Rull, l'altre gran aportador de quadres a les files de Junts. L'exconseller de Territori fa presentacions presencials del seu llibre i ha tingut aparicions als mitjans, però, vicepresident del partit i a qui algunes veus -també al PDECat, on se segueixen amb interès les dinàmiques de Junts camí cap a les municipals - veuen com a futur secretari general.Turull, com Rull, hauria preferit veure-ara president de l'empresa pública- al capdavant de la maquinària de Junts, i també Calvet com a candidat a la Generalitat o bé, fins i tot,. La relació amb Sànchez no sempre ha estat senzilla en els últims mesos, especialment durant la negociació del pacte amb ERC. Fins al punt que l'exconseller de la Presidència es va posar en contacte amb dirigents republicans per fer-los saber que, si amb el secretari general eren incapaços d'arribar a una entesa, ell mateix s'oferia per desencallar-la. Que Sànchez portés molt personalment les conversesi també en l'equip negociador de Junts, sobretot a la fase final amb Aragonès.Aquest és un altre dels aspectes que han tensat el partit, juntament amb un article del secretari general amb una. Un col·lectiu de quadres es va mobilitzar per publicitar -- un manifest crític, però només deu cartes van arribar a la seu de Junts fent-li suport. Sànchez va salvar la primera crisi , però diverses fonts consultades assenyalen que hi ha veus de primera fila -com ara Elsa Artadi, a qui s'assenyala que va oferir la conselleria d'Economia, o- que s'han mostrat crítiques en privat.Qualsevol pols intern, però, no serà imminent. L'entorn de Sànchez preveu plàcid el primer consell nacional del partit, previst pel, i l'únic relleu en l'horitzó és el d'. L'alcaldessa de Vic és vicepresidenta de Junts i al mateix temps ha estat escollida presidenta del consell nacional , de manera que haurà de deixar la primera responsabilitat, que comparteix amb Turull, Artadi i. Per sobre de tots ells hi ha un Puigdemont que transcendeix el lideratge del partit però que, quan toca -sovint més del que sembla-, s'implica a fons en les qüestions més delicades.

