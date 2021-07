Serena acusa els Mossos de mentir

Els activistess'enfronten aquest dilluns a un judici pels fets que van tenir lloc el 21 de febrer de 2019 durant la vaga convocada per la Intersindical-CSC. Lademana per a ellspels delictes de, i una multa de 2.000 euros. Com en altres casos, latambé està personada com a acusació particular i en aquest cas demana sis mesos de presó. La vista oral comença a les 10 del matí a l'El ministeri fiscal sosté que Serena i Luther van actuar de manera "concertada" per "atemptar contra la pau pública". El dia de la vaga, diu el relat de la fiscal,de l'estació de plaça de Catalunya i van cridar i insultar els agents dels Mossos que intentaven "assegurar l'ordre públic". Això va provocaren 27 trens, retards de més de quatre hores i perjudicis per valor de 187 euros per aL'escrit de Fiscalia diu que durant la marxa entre plaça de Catalunya i passeig de Gràcia va haver-hicontra els agents per "trencar el principi d'autoritat". La fiscal no detalla cap fet concret a Luther, però sí que diu que Serena va llançar duescontra la línia policial. Una d'elles va impactar al braç d'un agent, i l'altra al casc d'un altre dels policies, que no li va provocar cap lesió. L'escrit també diu que el jove va llançar unaa un tercer agent que la va esquivar i es va fer mal a la cama.Pel cop al braç i pel mal gest amb la cama, els dos agents van trigar tres dies a recuperar-se. La Fiscalia demana quatre anys de presó iper desordres públics, quatre anys més de presó i inhabilitació per atemptat contra l'autoritat, i 2.000 euros de multa per a cada un dels acusats per un delicte de lesions lleus. A més, demana unade 105 euros per a cada un dels agents ferits i el pagament dels 187 euros per a Adif.El relat de Serena s'allunya molt del de la Fiscalia. El jove, militant de, les joventuts d'ERC, assegura en una entrevista a NacióDigital que la manifestació va seri volia denunciar "la vergonya del judici als presos polítics". Nega que baixés a les vies del tren i assegura que les llaunes de cervesa i l'ampolla d'aigua que la Fiscalia diu que va llançar contra els Mossos "estaven buides". A més, recorda que els agents de lavan totalment protegits i difícilment poden ser lesionats per una ampolla d'aigua.Serena, crític amb les acusacions de la Generalitat contra activistes, també denuncia mala praxi policial iper portar manifestants a judici. Aquestes denúncies contra la policia catalana se sumen a d'altres de recents: condemnat a cinc anys de presó , també assegura que els Mossos van mentir per acusar-lo per la manifestació de, mentre que els encausats pel cas de "", absolts fa uns dies , també han denunciat males pràctiques dels Mossos en la instrucció.En tot cas, quan ja fa dos anys i mig dels fets, el cas arriba a judici i ho fa amb precedents que no conviden a l'optimisme. "", reconeix. No ha rebut cap petició de pacte per part de la Fiscalia i té clar que no l'acceptaria, perquè diu que no ha comès cap delicte. Serena, que aquests últims mesos s'ha sumat a les crides a l'amnistia per acabar amb la repressió contra més de 3.000 persones avisa que el seu cas, com el de Vivet, és dels primers, però que darrere seu "en vindran molts més".

