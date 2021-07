Barcelona preveu destinar 22 milions d'euros a l'economia social fins al 2023

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimecres el, que preveu destinar al sector 12 milions d'euros en despesa corrent, 7,8 milions en inversions i 2 més en un fons d'inversió. En total, doncs, la despesa s'aproxima als 22 milions d'euros.El pla té 12 objectius i incorpora 65 accions concretes. Està desenvolupat pels equips d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona i d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa. La presentació ha anat a càrrec del comissionat d'Economia Social de l'Ajuntament,Porro ha estat acompanyat del primer tinent d'alcaldia del consistori,, i junts han presentat també. L'acord és fruit del treball conjunt de 203 persones i 147 entitats del sector i va ser aprovat el setembre del 2020.El document plantejaper desenvolupar els objectius. Entre altres, augmentar el pes de l'economia social i solidària a la ciutat, crear estructures per enfortir-la, estendre-la de manera homogènia als barris i col·laborar amb les empreses del sector a través de l'impuls de polítiques públiques.El pla també preveu el, entre els quals hi ha l’activació d’un pol cooperatiu de ciutat de 4.500 metres quadrats a Can Batlló, que acollirà, entre d’altres activitats, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona Coòpolis. També, l’ampliació de la compra pública responsable per a empreses de l’ESS, l’articulació d’eines tecnològiques que facilitin la recollida de dades del sector i la potenciació de la presència de l’ESS en el món educatiu, no formal i del lleure.

