Els exàmens en castellà a la selectivitat no superen el 5% malgrat el TSJC

"Normalitat" malgrat la pandèmia

La xifra d'amb elsa la"en cap cas va superar el 5% del total de les proves lliurades, tot i la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) . Així ho ha explicat aquest dimecres el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Josep Ribas, en una roda de premsa en què ha comunicat les notes de tall de les proves d'accés a la universitat (PAU) d'aquest any ha assegurat que segons dades provisionals -comunicades per les universitats d'acord amb la xifra donada pels presidents dels tribunals- no es supera aquest 5%, cosa que, com ha exposat Ribas, fa que les, amb alguna diferència "poc significativa" entre territoris deD'altra banda, i en relació als exàmens de setembre i l'afectació que pugui tenir la resolució del, el secretari general delha indicat que estan considerant "possibles mesures" per garantir que l'estudiant pugui tenir l'examen redactat en la llengua que sigui de la seva elecció.Tot i això, ha argumentat que al seu entendrei ha recordat que en les darreres PAU hi havia prop de 500.000 exemplars editats de proves i que n'hi havia en les llengües cooficials a Catalunya.El secretari general ha destacat lade les proves malgrat eli la "complexitat" que ha suposat l'organització i desenvolupament de les proves. En aquest sentit, ha afirmat que no hi ha haguti ha recordat que van haver d'aplicar un protocol per a la prevenció davant laCom a exemple, ha apuntat que es van(226), que van ser distribuïts en. Per tot plegat, Ribas ha agraït la implicació de prop deentre membres dels tribunals, correctors, vigilants o altres per fer possible les proves i els processos de preinscripció. També ha agraït el paper dels centres de secundària i les universitats.D'altra banda, ha remarcat que ladels darrers anys i ha apuntat que un 96,9% dels estudiants que van fer les PAU les han superat. El cap de, ha indicat que la preinscripció ha estat "molt continuista" i les places són "extremadament semblants" a l'any anterior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor