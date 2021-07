El govern de Colau assegura que la Generalitat decretarà un toc de queda «en qüestió d'hores»

Altres notícies que et poden interessar

El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona,, ha revelat aquest dimecres que. Batlle ho ha assegurat després de reunir-se amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el d'Interior, Joan Ignasi Elena.El regidor del PSC no ha donat més detalls de la mesura, tot i que. El tinent d'alcaldia ha valorat positivament la possibilitat que l'activitat nocturna a Barcelona quedi restringida entre la una de la matinada i les sis del matí.Les declaracions de Batlle arriben després que els serveis jurídics de la Generalitat ja han avalat el toc de queda per municipis . El document jurídic de la Generalitat concreta, com a "condició", que el toc de queda s'hauria d'aplicar ara de manera heterogènia, en funció de les dades epidemiològiques de cada municipi. És a dir, hauria de ser un toc de queda municipal. No es podria decretar a tot el país perquè no hi ha estat d'alarma.Així, la Generalitat vol garantir que la mesura sigui prou "sòlida jurídicament" i que sigui una decisió "compartida" també a nivell municipal

