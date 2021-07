L'ICEC celebra deu anys d'activisme europeu per l'autodeterminació

L'ICEC () ha complert deu anys com a ONG internacional peri la. L'entitat va començar a treballar des del 2009 dins del teixit civil que es va conformar entorn les consultes populars i acumula un seguit de fites. Entre elles, ha establert unainternacional amb seu a Brussel·les que treballar per defensar activament l'exercici del dret d'autodeterminació, ha creat una xarxa internacional d'observadors independents per als diferentsoficials i eleccions.Va ser també l'organitzadora de laamb moviments independentistes internacionals el març del 2013, que defensava el dret a exercir lliurement el dret d'autodeterminació. Entre les diversesque ha fet hi ha la que va fer amb caràcterper recollir signatures a favor del dret dels pobles a autodeterminar-se, i que va presentar alles 700.000 signatures que va recollir.Des del 2010, l'entitat organitza unal al Parlament Europeu. També va crear un programa d'hospitalitat per acollir manifestants catalans independentistes en cases particulars i hostals amb preus gratuïts o mínims. L'última operativa d'aquest estil va ser el 2017, quan va organitzar l'estada gratuïta en cases flamenques per aTambé ha tingut cura de mantenir una presència regular en, amb nombroses intervencions al voltant del món (, El Globo, Politico, Progreso i moltes ràdios públiques americanes, australianes, irlandeses, búlgares o austríaques), a més de col·laboracions en llibres editats a Europa.L'ICEC, que técom a portaveu internacional, ha renovat el seu web publicant tota la feina feta des del 2009, i al setembre esperen publicar noves iniciatives. Amb motiu d'aquests deu anys, han publicat un manifest en què denuncien "que va a tota vela, amb més deprocessats en relació amb la reivindicació d'independència de Catalunya" i proclamen que "la independència és possible perquè és un, legal i legítim secundat per una majoria de demòcrates. Lasempre ha estat, és i serà només a les nostres mans. Unim-nos i guanyem!".

