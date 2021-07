L'informe delsha avalat demanar alelper als municipis amb mésde Catalunya. Així ho ha explicat el president del Govern,, durant la roda de premsa d'aquest dimarts a la tarda a Palau, posterior a la reunió amb el cap del govern d'Andorra,. Aquest migdia, la portaveu del Govern, ja ha aplanat el terreny per sol·licitar aquesta mesura davant l'"explosió" de contagis de la Covid a Catalunya.El document jurídic de laconcreta, com a "condició", que el toc de queda s'hauria d'aplicar ara de manera heterogènia, en funció de lesde cada municipi. És a dir, hauria de ser un toc de queda municipal en funció dels nivells d'incidència de cada territori. No es podria decretar a tot el país perquè no hi ha estat d'alarma. Així, la Generalitat vol garantir que la mesura sigui prou "sòlida jurídicament" i que sigui una decisió "compartida" també a nivell municipal.En les pròximes hores, el Govern ha de decidir si demana aplicar un toc de queda en aquest termes. La decisió serà, en última instància, del TSJC, que també té pendent decidir sobre les restriccions proposades dilluns per frenar l'increment de contagis. La Generalitat va ordenar ahir que totes les activitats tanquessin a les 00.30h i limitar les reunions a un màxim de 10 persones, entre d'altres mesures. Com que vulneren drets fonamentals, i ja no hi ha estat d'alarma, qui ha de prendre la decisió és laLa situació de la pandèmia és dolenta en altres territoris de l'Estat, un d'ells el. En aquest cas, el govern de va demanar un toc de queda d'abast municipal -afecta una trentena de municipis- entre la 1h i les 6h del matí durant un termini de catorze dies per tal de frenar l'increment de contagis de coronavirus.Elho va acceptar en considerar que és una mesura proporcionada i que els beneficis per a la salut pública superen els perjudicis per a d'altres drets. Territoris com les Illes Canàries també van en la mateixa línia de fer passes enrere en la desescalada per doblegar la corba, mentre que la Comunitat de Madrid descarta per ara una mesura d'aquestes característiques.

