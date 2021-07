Catalunya torna al toc de queda

Reunió de la comissió delegada del coronavirus. Foto: Govern

La cinquena onada ja afecta els hospitals

El TC tomba el confinament total

Només tres setmanes després de reobrir bona part de l'activitat frenada per la pandèmia i d'aixecar la majoria de restriccions que feia mesos que, amb més o menys intensitat, s'arrossegaven des de la segona onada de la Covid-19, el Govern ha decidit sol·licitar al(TSJC) l'aplicació delen 158 municipis, tots ells de més de 5.000 habitants,i fins a les sis durant -com a mínim- una setmana. El motiu és l'escalada imparable de contagis , que ha col·lapsat l'atenció primària i s'ha instal·lat als centres hospitalaris malgrat l'acceleració de la vacunació. La petició per aplicar el se suma a les noves restriccions, que ja han rebut l'aval del TSJC per poder-se aplicar immediatament. L'encarregat de verbalitzar el retorn al toc de queda ha estat el presidenten una declaració institucional des del Palau de la Generalitat."Ho fem amb el compromís detan aviat com sigui possible", ha apuntat el dirigent d'ERC, que ha puntualitzat que la restricció afectarà els municipis en els quals la incidència acumulada sigui de. "Apliquem el toc de queda de manera meditada i raonada, sabem que és una mesura severa", ha admès el president de la Generalitat. Si la justícia ho avala, el confinament nocturn es començarà a aplicar aquest mateix cap de setmana per evitar la interacció social, que és la causant de l'increment de contagis, especialment en aquell segment de la població que encara no disposa de la pauta completa de la vacuna. Laés també un dels béns a "preservar", segons Aragonès.El compliment del toc de queda es farà a través dels dispositius dei també de les policies locals. S'haurà de dur a terme, també, en 13 municipis sense tanta incidència però que són veïns d'altres que sí que compleixen els paràmetres. Pel que fa a les, no hi ha canvis respecte l'etapa anterior: se sanciona sota la mateixa base legal i l'import dels incompliments oscil·la entre elsHi ha possibilitat de? El Govern, per canals oficials, ha estipulat aquestes circumstàncies: desplaçaments pero per anar a la farmàcia per raons similars; anar o tornar del centre de treball; els professionals o voluntaris que facin serveis essencials, ja siguin sanitaris o socials, si van degudament acreditats; els desplaçaments per la recollida i cura de menors en cas de pares separats, divorciats o amb residència a llocs diferents; i la cura de masvotes i animals de companyia, de manera individual de 4 a 6 de la matinada. Les mateixesque hi havia abans del 9 de maig, en essència.La portaveu de l'executiu,, va explicar ahir al migdia que Aragonès havia encarregat un informe alsper tal de saber si era possible l'aplicació del toc de queda a Catalunya. Aquest informe era per analitzar la decisió del(TSJPV) d'avalar el toc de queda a la comunitat. L'informe es va elaborar aquest dimarts mateix i va en la línia de tornar a les restriccions més dures des que es va acabar l'estat d'alarma, el. De fet, el document avala reclamar el confinament nocturn , sempre que es facii en funció de la incidència epidemiològica, que aquests dies està disparada.Per què el toc de queda no va ser una de les mesures que es van aprovar dilluns -limitació de les trobades a un màxim de deu persones, tot tancat a partir de les 00.30h i accés restringir a parcs i platges- en una reunió extraordinària de la comissió delegada de gestió de la pandèmia? "No es pot fer de manera improvisada, ha d'estar validat per l'òrgan competent.. S'han de tenir en compte els indicadors, els tècnics de salut, els tècnics del gabinet jurídic i els tècnics de seguretat pública. Quan tinguem els elements, decidirem si es trasllada al TSJC", va assenyalar la portaveu de l'executiu.La proposta del Govern es basa en la del País Valencià, que va rebre dilluns l'aval de la justícia. En aquest cas, el govern deva demanar un toc de queda d'abast municipal -afecta una trentena de municipis- entre la una i les si del matí durant un termini de catorze dies per tal de frenar l'increment de contagis de coronavirus. El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ho va acceptar en considerar que és unai que els beneficis per a la salut pública superen els perjudicis per a d'altres drets. Territoris com lestambé van en la mateixa línia de fer passes enrere en la desescalada per doblegar la corba però en aquest cas la justícia ha descartat el toc de queda. Lano contempla per ara una mesura d'aquestes característiques.Laja toca de ple elscatalans, on des d'aquest dimecres hi ha 127 persones més , amb la qual cosa ja hi ha 1.185 hospitalitzats per Covid-19. A més, deu persones més han entrat a l'UCI en les darreres hores. En total hi ha 219 persones en cures intensives, de les quals una desena tenen menys de 30 anys. Elsaquest dimarts (8.555 comptant els tests serològics), una xifra molt alta atès que Salut ja no fa proves als contactes estrets de positius que són asimptomàtics. El total de contagis durant la pandèmia se situa en 800.801.fins a 1,40, i el. En les darreres 24 hores s'han notificati el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.294. La incidència acumulada a 14 dies passa de 930,74 a 979,20. El 18,97% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.Pel que fa a les, en les últimes 24 hores s'han administrat 18.578 primeres dosis, xifra que situa el total als 4.629.149; i 56.087 segones dosis.. L'avenç de la vacunació va permetre la reobertura per, que ara ha acabat derivant en una explosió de contagis pràcticament sense precedents i que ha afectat majoritàriament la gent jove, que és el segment que no ha estat vacunat massivament, tot i que ja se'ls han administrat primeres dosis."La cinquena onada ha estat molt complexa, ha afectat molt l'atenció primària i s'ha acabat traslladant a l'assistència hospitalària.", va apuntar Plaja, que ha indicat que al Govern no li fa por "fer passos enrere". Al llarg de les últimes setmanes, amb presència de desenes de milers de persones, que no han acabat de concordar amb la situació de contagis i d'augment de pacients hospitalitzats.La pandèmia continua ben viva i les restriccions han tornat. Precisament aquesta setmana, el T(TC)ha abordat un tema transcendent: la legalitat del primer estat d'alarma adoptat pel govern espanyol el març de 2020. En una decisió aprovada per la mínima -sis magistrats a favor i cinc en contra- l'alt tribunal ha estimat parcialment un recurs presentat per Vox i ha sentenciat que el confinament total que es va adoptar va ser inconstitucional Els magistrats no estan en contra de les restriccions adoptades per frenar lade la pandèmia, però consideren que el marc legal en el qual es van adoptar -l'estat d'alarma- no era el correcte i que caldria haver instaurat un estat d'excepció, que permet suspendre drets fonamentals. La decisió del TC és un cop al govern espanyol, que s'ha mostrat "sorprès" pel posicionament de l'alt tribunal, i delimita el terreny de joc on s'hauran de moure les restriccions de drets en cas que calgui tornar a establir un confinament domiciliari com el de l'any 2020.

