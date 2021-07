El Suprem manté per ara els indults

Elha rebutjat suspendre de manera cautelar els indults dels presos polítics , tal com demanaven. L'alt tribunal considera que no es donen les circumstàncies per adoptar aquesta mesura mentre es tramiten els recursos interposats pels dos partits espanyolistes. D'aquesta manera, la sala contenciosa-administrativa descarta per ara ordenar l'ingrés a la presó dels nou líders independentistes i no prendrà una decisió fins que hagi analitzat el fons dels recursos presentats."L'aplicació de l'indult i la no suspensió del mateix no impedeix, si així es declara en una eventual sentència favorable a les pretensions dels recurrents, el compliment en el seu moment de la pena de privació pendent", recorda la sala, que sosté que suspendre ara els indults podria vulnerar drets dels afectats. Això, però sí que frena les intencions de Ciutadans i Vox tornar a tancar a la presó els nou dirigents independentistes.La sala considera que frenar ara l'indult i ordenar el reingrés a presó podria provocar "", perquè podria passar que haguessin de tornar a entrar a la presó mentre el tribunal analitza els recursos i, finalment, la sala avalés l'indult i els deixés de nou en llibertat. Per això, el tribunal conclou que, valorant els interessos en conflicte,a l'espera d'una decisió final. L'alt tribunal espanyol ja va rebutjar fa uns dies la petició de Ciutadans de suspendre de manera cautelaríssima -és a dir, sense ni tan sols consultar les parts- els indults. Va considerar aleshores que no era procedent actuar de manera urgent i va retreure al partit taronja que parlés d'un suposatsense cap concreció. Ara, el Suprem fa un pas més i torna a negar-se a suspendre el perdó mentre analitza el fons dels recursos interposats. En els properes setmanes, la sala analitzarà els arguments dels dos partits en contra de l'indult i prendrà una decisió. El marge d'actuació que té el Suprem per tombar l'indult és limitat. Un altre dels elements importants és laque tenen Ciutadans i Vox de presentar recurs. De moment, el tribunal no s'ha pronunciat sobre aquest aspecte. La sala considera que no és ara el moment de fer-ho, perquè la qüestió es troba tot just en la fase de resolució de les mesures cautelars. Serà a partir d'ara, quan ja s'abordarà el fons, quan hi donarà resposta.

