"Barcelona ha de recuperar el lideratge en el turisme no només a Espanya sinó també al món". Són paraules de, vicepresident de la Fundació Advanced Leadership. L'entitat és una de les organitzadores del, un congrés mundial sobre turisme que s. "Volem que Barcelona es converteixi en el Davos del turisme", ha dit Brown, en referència a la ciutat Suïssa que acull les reunions del Fòrum Econòmic Mundial.Brown ha estat un dels encarregats de presentar la cimera, en una roda de premsa al Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau, acompanyat del primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament,, el president de la Fundació INCYDE de les Cambres de Comerç espanyoles, José Luis Bonet, la diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, i el Delegat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.La cimera té per objectiu ser punt ded'arreu del món per analitzar els efectes de la pandèmia en la indústria turística i estudiar de quina manera es pot beneficiar dels fons europeus. El congrés tindrà com a resultat el Manifest de Barcelona. Un decàleg que, segons Brown, recollirà compromisos per promocionar un turisme "responsable i sostenible".en col·laboració amb l'Organització Mundial del Turisme, que depèn de l'ONU. L'objectiu serà que assumeixin el compromís perquè cinc actors relacionats amb el sector turístic dels seus països signin el manifest.Segons ha anunciat Brown, els organitzadors ja tenen confirmació de. També d'onze ministres de turisme d'11 països europeus, americans i asiàtics, que no s'han concretat durant la roda de premsa.Collboni ha avançat que el congrés tindrà un format híbrid, que barrejarà els actes presencials amb els telemàtics a la Llotja de Mar. El tinent d'alcaldia ha defensat que la cimera ha de servir per traçar unde la indústria turística. Collboni ha reivindicat la voluntat de Barcelona de ser "referent" a nivell internacional en el debat sobre el turisme mediambientalment sostenible i de "màxima qualitat".El tinent d'alcaldia també ha demanat aprofitar la cimera per potenciar el. Collboni ha defensat el "creixement sostenible" i ha defensat la importància de la indústria turística en l'economia de Barcelona.El president de la Fundació INCYDE de les Cambres de Comerç espanyoles, José Luis Bonet, s'ha sumat a l'anàlisi de Collboni. ". És el moment oportú per reflexionar sobre el que ha passat i sobre com ens hem d'adaptar a les tendències que la pandèmia ha accelerat", ha dit. "El turisme transcendeix les ideologies i té impacte directe en pimes i ciutadans. Tothom en algun moment és turista", ha conclòs Brown.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor